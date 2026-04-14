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Hindi Newsदेशघाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत..., रामबन घटना पर CM उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, अबतक 4 की हुई गिरफ्तारी

'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर CM उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, अबतक 4 की हुई गिरफ्तारी

CM Omar on Ramban incident:  जम्मू-कश्मीर में रामबन जिले की घटना को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार घाटी में जंगल राज की इजाजत नहीं देगी. मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.   

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:08 PM IST
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'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर CM उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, अबतक 4 की हुई गिरफ्तारी

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन जिले की हिंसक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में जंगल राज की इजाजत नहीं देगी और इस क्षेत्र में शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोकेगी. 

सद्भाव बिगाड़ने की हो रही कोशिश 

ओमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के बिजबेहारा में फ्रूट मंडी में आयोजित 'जश्न-ए-आमद-ए-बहार' कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिरता सुनिश्चित करके और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखकर एक नया दौर लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा,' कुछ तत्व सद्भाव बिगाड़ने और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.'  

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'जब तक मेरी सरकार सत्ता में है...' 

असामाजिक तत्वों पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,' जब तक मेरी सरकार सत्ता में है, ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा.' उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी आग्रह किया कि वे रामबन हत्या मामले में शामिल लोगों और स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से एक साफ संदेश जाएगा कि कानून-व्यवस्था का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.  

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क्या है पूरा मामला? 

बता दें कि मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी रामबन जिले के पोगल इलाके के 25 वर्षीय युवक तनवीर अहमद चोपन पर कथित हमले और उसके बाद हुई मौत के जवाब में आई है. बताया जाता है कि तनवीर जम्मू से अपने पैतृक गांव मवेशी ले जा रहा था, तभी कथित तौर पर 'काउ विजिलांटे' (गौ रक्षकों) ने उसे निशाना बनाया. घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने रामबन जिले के रामसू पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 26/2026 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. 

4 लोगों की गिरफ्तारी 

अब तक इस मामले के सिलसिले में चार लोगों सुरजीत सिंह, संदीप सिंह, दिग्विजय सिंह और केवल सिंह को गिरफ्तार किया गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इससे पहले, इस घटना के बाद रामसू इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और पूरी तरह से बंद रहा. प्रदर्शनकारियों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को कई घंटों तक जाम रखा और न्याय के साथ-साथ तत्काल कार्रवाई की मांग की. 

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