जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की, PM मोदी से की ये अपील

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार (27 मार्च) को ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'अवैध और गैर-कानूनी युद्ध' बताया. उन्होंने J-K विधानसभा सत्र के दौरान इस युद्ध के मानवीय और क्षेत्रीय प्रभावों पर भी चिंता जताई. सदन को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, 'माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ईरान पर एक अवैध और गैर-कानूनी युद्ध थोपा गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके पक्ष में खड़ा होकर बोलेगा.' मुख्यमंत्री ने इस संघर्ष में हुई जान-माल की हानि पर भी गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई भी शामिल थे.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने ईरान में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं को गैरकानूनी और बेहद दुखद करार दिया है. उन्होंने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील भी की है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह इंसानियत को कुचला गया है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी लोगों और उनके रिश्तेदारों की बेरहमी से हत्या की गई है, जो बेहद निंदनीय है.

मासूम बच्चियों की हत्या को बताया दर्दनाक

उन्होंने आगे कहा कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि मासूम स्कूली बच्चियों की हत्या ने इस घटना को और भी अधिक दर्दनाक बना दिया है. ऐसी क्रूर घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं. उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस गंभीर स्थिति पर तत्काल ध्यान दिया जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं. इस संघर्ष के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने वैश्विक शक्तियों द्वारा लगातार बदले जा रहे बयानों की आलोचना की.

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ट्रंप को भी एहसास नहीं कि युद्ध क्यों शुरू किया?

अब्दुल्ला ने कहा, 'अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनें, तो शायद उन्हें खुद भी यह एहसास नहीं है कि ईरान पर यह युद्ध क्यों थोपा गया है. सुबह वे सत्ता परिवर्तन (regime change) की बात करते हैं. दोपहर में वे होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की बात करते हैं और शाम को वे तेल की कीमतों की बात करते हैं.' उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस संघर्ष का भारत पर सीधा असर पड़ा है. उन्होंने आगे कहा, 'हमारे कितने ही बच्चे, कितने ही लोग ईरान में फंसे हुए हैं. आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं. इसका भी हम पर सीधा असर पड़ा है.'

पीएम मोदी से की दखल देने की अपील

उमर अब्दुल्ला ने आगे भारत से कूटनीतिक दखल की अपील की है. ​​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि PM के ईरान और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और हम इस सदन से PM से अपील करते हैं कि वे अपने संबंधों का इस्तेमाल करके इस युद्ध में शांति लाएं और इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करें... और ईरान को बाकी दुनिया के साथ शांति से रहने का एक और मौका मिले.'