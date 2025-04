'मेरे पास माफी मांगने के लिए...', पहलगाम आतंकी हमले पर भावुक हुए उमर अबदुल्ला, विधानसभा में क्या कुछ कहा?

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला आज विधानसभा के विशेष सत्र में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बोले. इस दौरान मुख्यमंत्री हमले को लेकर बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने इस हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि पर्यटकों को कश्मीर से वापस सुरक्षित भेजना उनका कर्तव्य था, जो वो पूरा नहीं कर सके. ऐसे में उनके पास माफी मांगने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं.

'26 सालों में मैंने पहली बार...'

पहलगाम आतंकी हमले पर विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा,' हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है. इस हमले ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है.'

#WATCH | Jammu: J&K CM Omar Abdullah says, "... This incident affected the entire country. We have seen many such attacks in the past... An attack of such a large scale has been carried out after 21 years in Baisaran... I did not know how to apologise to the families of the… pic.twitter.com/lwkZe8BlzP

