देश

'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे...', जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर कांग्रेस नेता की हुंकार

Jammu Kashmir News: कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने जम्मू- कश्मीर में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "अच्छे अच्छों को झुकाया है कांग्रेस पार्टी ने और इस देश की आवाम ने. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 10, 2025, 04:48 PM IST
Pawan Khera: कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी की भूख हड़ताल के दौरान जब उनसे जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि "अच्छे अच्छों को झुकाया है कांग्रेस पार्टी ने और इस देश की आवाम ने, जम्मू-कश्मीर की आवाम ने, क्यों नहीं झुकेंगे? उन्हें झुकना पड़ेगा.

हमने किया था वादा
इसके अलावा कहा कि यह भूख हड़ताल एक सीरीज है और 10 दिनों तक जारी रहेगी. जम्मू-कश्मीर के हमारे साथी इससे पहले जंतर-मंतर (दिल्ली) आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया. भारी बारिश हो रही थी, लेकिन वे फिर भी वहां पहुंच गए. उनका संघर्ष जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए है, उनके अधिकारों को बेरहमी से छीना गया. उन अधिकारों को बहाल करना आवश्यक है. हमने चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में इसका वादा किया था और हम इसके लिए लड़ रहे हैं.

 

 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रदेश में हड़ताल कर रही है. यह भूख हड़ताल पार्टी के हमारी रियास, हमारा हक अभियान का एक हिस्सा है, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करना है. बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का दर्जा घटाकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था. उसी दिन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35ए को भी निरस्त कर दिया था. ऐसे में फिर से बहाली की मांग को लेकर 9 अगस्त से 21 अगस्त कर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में कांग्रेस पार्टी 6 भूख हड़ताल कर रही है. 

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

