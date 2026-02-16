J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार; टेरर फाइनेंस एक्सपोज्ड

Jammu Kashmir Terror Funding: म्यूल बैंक खाता साइबर धोखाधड़ी का नया नाम, सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चिंता का विषय है. जम्मू और कश्मीर (J&K) में लगभग 8 हजार की संख्या वाले "म्यूल खातों" के एक बड़े नेटवर्क का हाल ही में भंडाफोड़ हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है. केंद्रीय एजेंसियों ने J&K पुलिस, बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नए म्यूल खातों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया है. बिचौलियों "म्यूलर्स" की पहचान करें जो खातों के नेटवर्क की भर्ती और प्रबंधन करते हैं.

पैसों की संदिग्ध लेयरिंग

एसएसपी काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ताहिर अशरफ भाटी ने जी न्यूज से कहा, “साइबर धोखाधड़ी अक्सर पैसे इकठा करने के लिए नए तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं, और एक नया तरीका है म्यूल खाता जो ज्यादातर उत्तर भारत में सक्रिय है. म्यूल खाता एक खच्चर की तरह काम करता है जहां एक खाते का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन ले जाने के लिए किया जाता है. पैसा एक खाते से दूसरे में जाता है और फिर तीसरे में, इस पद्धति का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वे जांच करते हैं तो उन्हें खातों की परत मिलती है.” जांच एजेंसियों के निष्कर्ष में कहा गया है कि साइबर धोखाधड़ी द्वारा एक नया तरीका अपनाया जाता है जिसे म्यूल खाते कहा जाता है और वे आम तौर पर आम व्यक्तियों के नाम पर वैध बैंक खाते होते हैं जिन्हें अपराधी चोरी या अवैध धन के लिए अस्थायी “पार्किंग स्पॉट” के रूप में उपयोग करते हैं.

कमीशन का जानलेवा लालच

SSP भाटी ने कहा, “Mule अकाउंट का इस्तेमाल मासूम लोग और वे लोग भी करते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा रोल छोटा है और कमीशन लेकर हम बाहर निकल जाएंगे और हमें फंसाया नहीं जा सकता. शुरू में ये अकाउंट सच में बनाए जाते हैं, फिर क्रिमिनल अकाउंट का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, अकाउंट होल्डर को किराया या कमीशन देते हैं और फिर यह रकम रूट होकर एंड यूज़र तक पहुंच जाती है. ज़्यादातर अकाउंट होल्डर मासूमों की तरह बर्ताव करते हैं और कहते हैं कि अनजान यूज़र्स ने अकाउंट का इस्तेमाल किया, लेकिन जो भी इस चेन में रहता है, वह क्रिमिनल है क्योंकि पैसा क्राइम से आता है.”

ऐसे बनता है 'म्यूल'

मनी म्यूल्स कहे जाने वाले अकाउंट होल्डर्स को अक्सर ट्रांसफर की गई रकम पर 5-10% के आसान कमीशन के वादे के साथ ऑनलाइन भर्ती किया जाता है. उन्हें पूरे क्रिमिनल नेचर के बारे में पता न होता या वे जानबूझकर फायदे के लिए इसमें शामिल हों. इन अकाउंट में फिशिंग, नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम, शॉपिंग वेबसाइट, रोमांस स्कैम या जॉब फ्रॉड जैसे स्कैम के शिकार लोगों से पैसे आते हैं, फिर वे निशान छिपाने के लिए पैसे को जल्दी से कहीं और भेज देते हैं.

क्रिप्टो और VPN का खेल

साइबर स्कैमर अक्सर विदेशों में बैठकर शिकार लोगों को दुनिया भर में धोखा देते हैं और बैंक ट्रांसफर, UPI या दूसरे तरीकों से पैसे चुराते हैं. चुराए गए पैसे ज़्यादातर इंडियन में म्यूल बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं जिसमें सब से ज्यादा J&K में म्यूल अकाउंट हैं. होल्डर पैसे को प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, जो अक्सर नॉन-KYC वॉलेट होते हैं, जो लोकेशन और पहचान छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. फिर क्रिप्टो को कैश आउट, स्प्लिट या आगे बढ़ाया जाता है, जिससे फंड लगभग अनट्रेसेबल हो जाते हैं. म्यूल अकाउंट के बिना, पूरी स्कैम चेन टूट जाती है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में पैसे को "लैंड" करने और उसे क्रिप्टो में बदलने का कोई आसान तरीका नहीं है. इसी लिए अधिकारियों ने पहले ही जम्मू कश्मीर में VPN पर बैन लगाया है.

8,000 खाते फ्रीज

इसे "डिजिटल हवाला" कहा जाता है, जो पारंपरिक हवाला इनफॉर्मल मनी ट्रांसफर का एक मॉडर्न रिप्लेसमेंट है. खासकर इस इलाके में फिजिकल हवाला पर NIA की 2017 की कार्रवाई जैसी पहले की कार्रवाई के बाद. पिछले कुछ समय में सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में लगभग 8,000 से ज़्यादा ऐसे म्यूल अकाउंट की पहचान की और उन्हें फ्रीज कर दिया. ये अकाउंट ग्लोबल स्कैम नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थे, जो "फाइनेंशियल बैकबोन" के तौर पर काम करते थे.

ब्लैकमेलिंग और लालच का खेल

SSP भाटी ने कहा, “कई अकाउंट हमारे रडार पर हैं जो संदिग्ध हैं और उनकी जांच चल रही है. 7-8 हज़ार अकाउंट संदिग्ध हैं और जांच के दायरे में हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं. अकाउंट खोलने वाले लोग अलग-अलग तरह के हैं, एक इस फ्रॉड से जुड़ा है और अधिकारियों की मदद से नकली पहचान पर अकाउंट खोलता है, दूसरे वे हैं जिन्हें कमीशन, नौकरी और दूसरे फायदों का लालच दिया जाता है, कुछ मामलों में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है.”

चीन-पाकिस्तान का कनेक्शन

सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों की एक डिटेल्ड स्टडी में, जो अलग-अलग सोर्स से मिली, पता चला कि चीन, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर/ऑपरेटरों तक डायरेक्शन और रिक्रूटमेंट होता है. कहा जाता है कि ये विदेशी एंटिटी J&K में रिक्रूट लोगों को बैंक अकाउंट खोलने या बैंक अकाउंट देने के लिए गाइड करती हैं. अधिकारियों को डर है कि लॉन्ड्र किए गए पैसे का कुछ हिस्सा एंटी-नेशनल एलिमेंट्स द्वारा टेरर और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

देश विरोधी फंडिंग का जाल

SSP भाटी ने कहा, “हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पैसा आतंकवाद में नहीं लगाया जा रहा है. JK में हम हर तरह के क्राइम को खत्म करने के लिए कमिटेड हैं और आतंकवाद को फाइनेंस करना एक बड़ा क्राइम है जिसे हम लंबे समय से देख रहे हैं और हम उन सभी चैनलों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंकवाद को फाइनेंस कर सकते हैं. इस म्यूल अकाउंट क्राइम में, यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और यह एक बड़ी चुनौती है, इस बात की पूरी संभावना है कि इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी तत्व अलग-अलग क्रिमिनल एक्टिविटी को फंड करने के लिए करते हैं, जिसमें देश के इस हिस्से में आतंकवाद भी शामिल हो सकता है इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आता है और देश के कई राज्यों में यह कहाँ जाता है, इसके इंटरनेशनल लिंक भी हैं और एक स्टेज पर यह डिजिटल करेंसी में बदल जाता है और हम इसमें टेरर लिंक से इनकार नहीं कर सकते.”

व्हाइट-कॉलर टेरर फाइनेंस

यह ट्रेडिशनल फंडिंग रूट से साइबर-इनेबल्ड “व्हाइट-कॉलर” टेरर फाइनेंस की ओर बदलाव दिखाता है. इस इलाके में गैर-कानूनी फ्लो पर नज़र रखने का इतिहास इस “डिजिटल हवाला” को खास तौर पर खतरनाक बनाता है, क्योंकि यह पुराने कंट्रोल को बायपास करता है. सूत्रों का कहना है कि यह सिर्फ साइबर धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि इसे जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें टेरर फाइनेंसिंग का भी खतरा है.