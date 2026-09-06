'बाय-बाय पापा, मुझे इसी रास्ते जाना चाहिए'... 21 साल की पायल ने चिनाब नदी में लगा दी छलांग, VIDEO वायरल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां 21 साल की एक लड़की ने उफनती चिनाब नदी में छलांग लगा दी. नदी में कूदने से ठीक पहले उसने अपने पिता से आखिरी बार फोन पर बात की थी. पिता गिड़गिड़ाते रहे, वजह पूछते रहे, लेकिन बेटी ने सिर्फ इतना कहा 'यह मेरी जिंदगी है पापा, मेरा दिल यही कह रहा है... बाय-बाय पापा.' इतना कहते ही वह पुल से सीधे नदी में कूद गई.
घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की है. युवती ने प्रेम नगर के पास स्थित शिवा दल पुल से छलांग लगाई. सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ (SDRF) और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे. नदी के तेज बहाव में लड़की की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है.
लड़की की पहचान 21 साल की पायल देवी के रूप में हुई है. शनिवार सुबह पायल गांव में लगे एक स्थानीय मेले में गई थी. दोपहर में उसने अपने पिता कृष्ण लाल को फोन किया. उसने बताया कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है और वह डॉक्टर को दिखाने जा रही है. क्लिनिक पर डॉक्टर नहीं मिले, तो वह एक परिचित व्यक्ति की बाइक पर बैठकर घर लौटने लगी.
सफर के दौरान ही पायल ने बाइक सवार से अचानक गाड़ी रोकने को कहा. वह उतरकर सीधे शिवा दल पुल की रेलिंग की तरफ तेजी से भागी. उस व्यक्ति ने घबराकर तुरंत पायल के पिता को फोन मिलाया और बताया कि उनकी बेटी अजीब हरकत कर रही है और चिनाब नदी की तरफ भागी है. उसने फोन पायल को थमा दिया.
फोन पर पिता ने घबराकर पूछा बेटा क्या बात है? तुझे क्या परेशानी है? क्या किसी ने तुझे तंग किया है? पिता के इन सवालों पर पायल ने बेहद शांत आवाज में जवाब दिया 'नहीं पापा, यह मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे इसी रास्ते जाना चाहिए.'
इस बीच पुल पर मौजूद राहगीर उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पायल चिल्लाई कि 'कोई मेरे पास मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगी.' इसके तुरंत बाद उसने फोन पर पिता से 'बाय-बाय' कहा और चिनाब के गहरे पानी में छलांग लगा दी. राहगीरों द्वारा गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर मेले से लौटते वक्त ऐसा क्या हुआ, जिसने 21 साल की हंसती-खेलती पायल को इतना आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.