जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर प्रशासन ने कसा शिकंजा

जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे 'नशा मुक्त J&K अभियान' के तहत प्रशासन ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है. लेकिन यह अभियान सिर्फ नशे के कारोबार तक सीमित नहीं है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस कार्रवाई से उन आर्थिक नेटवर्क्स पर भी चोट पहुंची है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को फंड देने में किया जाता रहा है. सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से दावा करती रही हैं कि जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स तस्करी और आतंकी संगठनों के बीच गहरा संबंध है. अधिकारियों के मुताबिक, नशीले पदार्थों की तस्करी से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती, उनके नेटवर्क को बनाए रखने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जाता है.

11 अप्रैल 2026 को शुरू किए गए 100 दिवसीय 'नशा मुक्त J&K अभियान' ने अपना पहला महीना पूरा कर लिया है. प्रशासन का कहना है कि इस दौरान जागरूकता और कार्रवाई दोनों मोर्चों पर बड़े स्तर पर काम हुआ है. अधिकारियों के अनुसार, अभियान में अब तक जम्मू-कश्मीर के एक करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं. इसे क्षेत्र के सबसे बड़े जन-जागरूकता अभियानों में से एक माना जा रहा है. पहले महीने में हजारों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पदयात्राएं, रैलियां, स्कूल-कॉलेज आउटरीच कार्यक्रम और खेल गतिविधियां शामिल रहीं. अभियान की सबसे चर्चित गतिविधियों में से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में निकाली गई विशाल पदयात्रा रही. इसका उद्देश्य लोगों को नशे और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एकजुट करना था.

सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रग्स नेटवर्क पर कसी लगाम

जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रग्स नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई की. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पहले महीने में NDPS एक्ट के तहत 614 एफआईआर दर्ज की गईं और 646 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 435 कथित ड्रग्स तस्कर शामिल हैं. इसके अलावा प्रशासन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 160 ड्रग्स हॉटस्पॉट की पहचान की है. अधिकारियों ने ड्रग्स कारोबार से जुड़े 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की, जिनमें 37 ऐसे मकान भी शामिल हैं जो कथित तौर पर ड्रग्स तस्करों से जुड़े थे.

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कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में गांजा-चरस बरामद

कार्रवाई के दौरान एजेंसियों ने 260 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ बरामद किए. इनमें 3.8 किलोग्राम हेरोइन, 32.92 किलोग्राम चरस और बड़ी मात्रा में गांजा शामिल है. साथ ही 21 मरला जमीन पर फैली अवैध पोस्ता खेती को भी नष्ट किया गया. प्रशासन का कहना है कि वह नशे की समस्या के सप्लाई और डिमांड दोनों पक्षों पर एक साथ काम कर रहा है. इसी कड़ी में नशे से जुड़े मामलों में 252 ड्राइविंग लाइसेंस और 111 वाहन पंजीकरण रद्द किए गए. वहीं 104 मेडिकल स्टोर लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि दो लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए.

संवेदनशील इलाकों में 2815 CCTV लगाए गए

जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी और रोकथाम को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने 3,067 मेडिकल दुकानों और 977 स्कूलों एवं अस्पतालों का निरीक्षण किया. संवेदनशील इलाकों में करीब 2,815 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। पुनर्वास के मोर्चे पर स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं में 44,602 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें 339 मरीज IPD में भर्ती रहे. नशे से जुड़ी समस्याओं पर काउंसलिंग और सहायता के लिए शुरू की गई Tele-MANAS हेल्पलाइन पर इस दौरान 2,786 कॉल्स प्राप्त हुईं. प्रशासन ने दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. अधिकारियों के मुताबिक, जनभागीदारी, सख्त कार्रवाई और पुनर्वास- इन तीनों पर समान रूप से फोकस रखा जाएगा.

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