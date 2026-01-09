Advertisement
trendingNow13068990
Hindi Newsदेशजुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद

जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद

Jammu Kashmir news: कश्मीर घाटी की हर मस्जिद में शुक्रवार को दिए गए खुतबे में नार्को-टेररिज्म और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई गई और इमामों ने लोगों को खासकर जम्मू-कश्मीर की युवा पीढ़ी को नशे की लत के खतरों के बारे में जागरूक किया. इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद जताई जा रही है.

Written By  Zee News Desk|Reported By: Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद

Jammu Kashmir drugs cases: शुक्रवार को कश्मीर घाटी के इमामों ने अपने साप्ताहिक खुतबे का इस्तेमाल इलाके में बढ़ते ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के संकट के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए किया. ये सामूहिक और सकारात्मक शुरुआत जम्मू और कश्मीर प्रशासन की एक बड़ी पहल के बाद हुई, जिसमें धार्मिक नेताओं को हेरोइन और दूसरी ड्रग्स की लत से लड़ने में सबसे आगे रहने वाले जिम्मेदार लोगों के तौर पर शामिल किया गया. श्रीनगर जिले में 100 से ज्यादा मस्जिद के इमामों ने खुतबे का इस्तेमाल जागरूकता फैलाने, नशे के कलंक को खत्म करने और मेडिकल इलाज को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया गया है. इमामों ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम और अन्य सभी धर्म नशीली चीजों के सेवन पर सख्ती से रोक लगाते हैं.

सकारात्मक पहल

इमाम अल्ताफ ने एक स्थानीय मस्जिद में इस्लामी और कुरान के हवाले देकर लोगों को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और इस्लाम में इसकी मनाही के बारे में बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें इस्लाम का पालन करना है तो उन्हें ड्रग्स के गलत इस्तेमाल, ड्रग्स के व्यापार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अगर कोई नशे का आदी है तो उसे इस बुराई से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए. उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि इस्लाम किसी भी तरह के नशे की इजाजत नहीं देता.

Add Zee News as a Preferred Source

इमाम अल्ताफ हुसैन ने कहा, 'हमारा धर्म साफ तौर पर बताता है कि क्या अच्छा है और क्या नुकसानदायक है. कुरान में साफ ​​तौर पर ड्रग्स की लत में शामिल होने की मनाही है. हमारे पैगंबर ने हमें लोगों को गलत कामों से दूर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है. चाहे खुतबे के जरिए हो या लोगों तक पहुंचकर, हमें इस्लाम की शिक्षाओं को बनाए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए. अगर हमारे समाज में ऐसी नुकसानदायक हरकतें हो रही हैं, तो हमारा धर्म हमसे कहता है कि हम उनके बारे में खुलकर बात करें. खुतबे के साथ हमें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उन्हें ड्रग्स से होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सके.'

सरकार की मुहिम

नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में हाल ही में एक सकारात्मक मुहिम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (IMHANS) ने शुरू की है. ये संस्था नशे की लत को एक नैतिक कमी मानने के बजाय एक इलाज योग्य बीमारी के रूप में देखती है, ताकि ड्रग्स के कहर को रोकने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जा सके. घाटी के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कश्मीर अधिकारियों की मदद से लगभग 100 इमामों और इस्लामी विद्वानों को शामिल करते हुए उन्हें कश्मीर में नार्को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया है. यह तीन-चरणीय रणनीति का हिस्सा है जो जागरूकता, जिसमें पीड़ितों की पहचान और नशामुक्ति केंद्रों के माध्यम से पेशेवर पुनर्वास पर केंद्रित है. जम्मू और कश्मीर प्रशासन के अनुसार, आस्था-आधारित आउटरीच समाज के बड़े वर्गों को जोड़ने और जमीनी स्तर पर ठोस प्रभाव सुनिश्चित करने में लगातार प्रभावी साबित हुई है. उन्हें यकीन है कि शुक्रवार के उपदेशों के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि सभी धर्मों में नशीली दवाओं का सेवन सख्ती से प्रतिबंधित है और लोगों को पता होना चाहिए कि नशा एक बीमारी होने के साथ-साथ एक पाप भी है.

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने कहा, 'समाज के कई पहलू ऐसे हैं जहां लोग धार्मिक विद्वानों से सुनी बातों पर अधिक भरोसा करते हैं. जैसे शुक्रवार के उपदेशों में वे सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, इसलिए यदि वे नशीली दवाओं की लत पर भी बात करंगे तो इसका असर देखने को मिलेगा. हमने सबसे पहले,  श्रीनगर से शुरुआत की है और श्रीनगर के सभी इमामों से संपर्क किया. समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए जिला स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने इमामों के साथ हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया है ताकि वे भी इसे आगे सर्कुलेट करें.

ये उपदेश एक गंभीर स्थिति पर बात करते हैं, जहां आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 13 लाख लोग ड्रग्स के नशे से प्रभावित हैं, यह संख्या 2022 से दोगुनी हो गई है. सिविल सोसाइटी और सरकार का मुख्य लक्ष्य समुदाय की सोच को बदलना है कि नशा सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक "पाप" है.

इमाम पीर मुहम्मद हुसैन ने कहा, 'इस्लाम इस तरह की हरकतों को साफ तौर पर खारिज करता है, और हम प्रशासन के प्रयासों में उनका पूरा समर्थन करते हैं. हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए शुक्रवार की नमाज़ के मंच का इस्तेमाल करते हैं और इसे खत्म करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रशासन की तारीफ करते हैं. कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि ड्रग्स और शराब सहित नशे के सभी रूप मना हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह संदेश न सिर्फ शुक्रवार की नमाज़ के दौरान बल्कि हर नमाज के दौरान दिया जाए, ताकि लोग इस मुद्दे की गंभीरता को सच में समझ सकें.'

जम्मू कश्मीर में 13 लाख लोग, जिनमें ज़्यादातर 18-30 साल की उम्र के हैं, ड्रग्स के आदी हैं. यह आंकड़ा पिछले तीन सालों में लगभग दोगुना हो गया है, जो 2022 में लगभग 60 हज़ार था. हेरोइन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नशा बनकर उभरा है, जिसमें इस्तेमाल करने वालों में लगभग 95 प्रतिशत लोग इसके आदी हैं.

जम्मू और कश्मीर पुलिस, जो नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, उसने सैकड़ों गिरफ्तारियां की हैं और ड्रग डीलरों से जुड़ी सैकड़ों संपत्तियों को ज़ब्त किया है. 2025 में, पुलिस ने कई कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में अवैध तस्करी की रोकथाम (PIT-NDPS) एक्ट लगाया. एक बड़ी कार्रवाई के तहत, NDPS एक्ट के तहत लगभग 1,000 मामले दर्ज किए गए, जिससे लगभग 1,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया. NDPS मामलों में ₹70 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की गई है. ऐसी 120 से ज़्यादा संपत्तियों की पहचान की गई, जिनमें से 40 को पहले ही स्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया गया है. 

सुरक्षा बलों ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर क्षेत्र में ड्रग तस्करी का मुख्य स्रोत बना हुआ है. यह बदलाव सक्रिय आतंकवाद में कमी और स्थानीय भर्ती में पूरी तरह से रोक के बाद साफ हुआ. इन झटकों से निराश होकर, सीमा पार के आतंकी हैंडलर घाटी के युवाओं के बीच नशीले पदार्थों को धकेलने लगे. इस ड्रग व्यापार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल नार्को-टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है, और नशे की लत युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए हेरफेर और शोषण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, महबूबा मुफ्ती ने उमर अबदुल्ला को लताड़ा
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, महबूबा मुफ्ती ने उमर अबदुल्ला को लताड़ा
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
Stray dogs
'अगर ऐसा है, तो FIR...', आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर SC ने क्यों कही ये बात?
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा