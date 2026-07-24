/ED का नार्को-टेरर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, घाटी में 9 ठिकानों पर छापे, तेज हुई पाकिस्तान-हिजबुल कनेक्शन की जांच

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नार्को-टेरर फंडिंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब और नियंत्रण रेखा (LoC) से सटे जम्मू-कश्मीर के इलाकों में 9 स्थानों पर छापेमारी की है. ईडी के जम्मू सब-जोनल कार्यालय ने 23 जुलाई 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की.
ईडी के अनुसार, जांच में पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच संचालित एक संगठित और बहुस्तरीय नार्को-टेरर फंडिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है. यह नेटवर्क जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामलों से जुड़ा है.
जांच में सामने आया है कि पंजाब स्थित हैंडलर सतनाम सिंह और मनजीत सिंह उर्फ मान, जबकि कुपवाड़ा (LoC क्षेत्र) के संचालक सफीर अहमद और कफील अहमद इस नेटवर्क का हिस्सा थे. आरोप है कि पाकिस्तान स्थित हैंडलरों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े तत्वों के साथ मिलकर अमरोही बॉर्डर/LoC के रास्ते भारत में हेरोइन की तस्करी कराई.
ईडी के अनुसार, एक मामले में 35 पैकेट हेरोइन की खेप भारत पहुंचाई गई थी. इनमें से 5 पैकेट स्थानीय स्तर पर वितरित किए गए, जबकि 30 पैकेट ट्रक के टायर में छिपाकर श्रीनगर भेजे गए. बाद में सितंबर 2023 में बनिहाल में सरबजीत सिंह और हनी बसरा को करीब 31 किलोग्राम हेरोइन के 30 पैकेटों के साथ पकड़ा गया था.
जांच में यह भी सामने आया है कि पंजाब स्थित नेटवर्क ने फर्जी दस्तावेज, नकली वाहन कागजात, वाहनों में बनाए गए गुप्त खानों (Concealed Cavities), कई वाहनों और नकद लेन-देन का इस्तेमाल कर हेरोइन की ढुलाई और वितरण किया. ईडी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए 60 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जम्मू-कश्मीर से पंजाब पहुंचाई गई. हेरोइन की बिक्री से अर्जित धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को वित्तीय सहायता (Narco-Terror Funding) देने में किया जाता था.
जांच के दौरान बैंक खातों में भारी नकद जमा होने के भी सबूत मिले हैं. विशेष रूप से मनजीत सिंह उर्फ मान और सरबजीत सिंह के खातों में संदिग्ध लेन-देन की पहचान की गई है. छापेमारी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं. इसके अलावा, करीब 49.9 लाख रुपये की राशि वाले कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. ईडी का कहना है कि सीमा और LoC से सटे इलाकों में की गई यह कार्रवाई सीमा पार से संचालित ड्रग्स सप्लाई चेन और उसके स्थानीय मददगारों पर बड़ी चोट है. मामले में आगे की जांच जारी है.