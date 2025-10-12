Advertisement
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 कैंडिडेट्स को मिला मौका

Jammu-Kashmir Elections: भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर  अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.  पार्टी ने 3 लोगों को उम्मीदवार बनाया है. 

 

Oct 12, 2025, 11:36 AM IST
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. पार्टी की ओर से गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा और राकेश महाजन इन 3 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है.  

उम्मीदवारों की हुई घोषणा  

बता दें कि पार्टी के शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को उम्मीदवारों की घोषणा करने की संभावना था, हालांकि देर रात तक ऐसा नहीं पाया, जिसके बाद अब रविवार 12 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की गई. उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए सोमवार 13 अक्टूबर 2025 का अंतिम दिन है.    

भाजपा के उम्मीदवार 

बता दें कि मौजूदा समय में सतपाल शर्मा भाजपा के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. इससे पहले वह साल 2015-2018 तक पार्टी के राज्य प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे थे. साल 2018 में वह जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मंत्रीमंडल का हिस्सा थे. वहीं अगले उम्मीदवार राकेश महाजन राज्य भाजपा यूनिट के उपाध्यक्ष हैं. वहीं गुलाम मोहम्मद मीर पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में  हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार थे.       

 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की उम्मीदवारों की घोषणा 

इससे पहले जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है. चौथी सीट पर फैसला आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है. चुनाव को लेकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा,' 3 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय हो गए हैं. चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शम्मी ओबेरॉय. ये तीनों राज्यसभा के लिए हमारे उम्मीदवार होंगे. चौथी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी.'  

FAQ 

नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन कौनसा है?  

उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए सोमवार 13 अक्टूबर 2025 का अंतिम दिन है.    

भाजपा ने किसे अपना उम्मीदवार चुना है?  

भाजपा ने गुलाम मोहम्मद मीर, सतपाल शर्मा और राकेश महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

