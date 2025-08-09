DNA: 200 घंटों से मुठभेड़, जंगलों में 1500 जवानों की घेराबंदी, कश्मीर के सबसे बड़े ऑपरेशन में क्या-क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow12874307
Hindi Newsदेश

DNA: 200 घंटों से मुठभेड़, जंगलों में 1500 जवानों की घेराबंदी, कश्मीर के सबसे बड़े ऑपरेशन में क्या-क्या हुआ?

DNA Analysis: कुलगाम के अखल गांव में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन अखल अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया है. आज ऑपरेशन अखल का नौवां दिन है. जंगल में आतंकियों के छिपे होने की गुप्त सूचना के बाद 1 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 09, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: 200 घंटों से मुठभेड़, जंगलों में 1500 जवानों की घेराबंदी, कश्मीर के सबसे बड़े ऑपरेशन में क्या-क्या हुआ?

DNA Analysis: DNA में अब हम जम्मू-कश्मीर के जंगलों में आतंकियों से हो रहे सबसे बड़े एनकाउंटर का विश्लेषण करेंगे जो पिछले 200 घंटे से ज्यादा समय से चल रहा है. कुलगाम के अखल गांव में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन अखल अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया है. आज ऑपरेशन अखल का नौवां दिन है. जंगल में आतंकियों के छिपे होने की गुप्त सूचना के बाद 1 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया था. 2 अगस्त को सेना ने एक आतंकी के मारे जाने की जानकारी दी थी लेकिन आज सुबह ऑपरेशन अखल से सेना के लिए बुरी खबर आई कल रात एनकाउंटर में फायरिंग और धमाके की वजह से जो सैनिक घायल हुए थे. उनमें से दो सैनिक आज वीरगति को प्राप्त हो गए.

लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह ने सर्वोच्च दियाइलाज के दौरान लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की जान चली गई जिसकी जानकारी आज खुद सेना ने दी और उनके बलिदान को नमन किया. ऑपरेशन अखल में घायल सैनिकों की संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई. इस ऑपरेशन में सेना के साथ CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस की SOG भी शामिल है. करीब 1500 जवानों ने जंगलों की घेराबंदी कर रखी है. जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक जंगल में दो से चार आतंकवादी छिपे हैं. मुठभेड़ के दौरान किस तरह ताबड़फोड़ फायरिंग हुई.

 

ऑपरेशन अखल लंबा क्यों खिंच रहा है, इसकी वजह जानने से पहले आप पहले ये देखिए कि पिछले 9 दिनों में ऑपरेशन के दौरान क्या-क्या हुआ. करीब 200 घंटों से कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है. इतना वक्त बीत जाने के बावजूद ये ऑपरेशन इसलिए अब तक चल रहा है इसकी एक से ज्यादा वजह है. पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए अपनी रणनीति में शायद बदलाव किया है. वो सेना को लंबे मुठभेड़ में उलझाकर रखना चाहते हैं. आतंकियों ने जंगल में कई ठिकाने भी बना रखे हैं और उनकी पूरी साज़िश सेना को घने जंगल में जाने को मजबूर करने की है.

आतंकियों को ये पता है कि गोला-बारूद और हथियारों के साथ छिपे होने के बावजूद भारतीय सेना को उन्हें ट्रैक करने में दिक्कत आएगी. इसलिए वो जंगल में ऊंचाई वाले इलाके में छिपकर ठिकाना बनाए हुए हैं. बताया जा रहा है कि आतंकी जंगल का इस्तेमाल बंकर की तरह कर रहे हैं. अखल के जंगलों में कई प्राकृतिक बंकर, गुफाएं हैं जो आतंकियों को छिपने और सुरक्षाबलों से बच निकलने का मौका दे रही है. जंगल होने की वजह से ड्रोन से आतंकियों को खोजने में दिक्कत आ रही है क्योंकि घने पेड़ों की छांव में ड्रोन से निगरानी में परेशानी आती है और आतंकियों का सटीक ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो जाता है.

ऑपरेशन अखल लंबा ज़रूर खिंच रहा है लेकिन आतंकियों का अंत तय है. आज नहीं तो कल जो आतंकी जंगल को ढाल बनाकर दहशतगर्दी फैला रहे हैं सेना उन सबको चुन-चुन करके सज़ा देगी. जिन आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया था. उनमें से 3 आतंकियों को सेना ने ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मार गिराया था. 29  जुलाई को ऑपरेशन शिवशक्ति में सेना 2 आतंकियों को ढेर किया था और अब बारी ऑपरेशन अखल के अंजाम तक पहुंचने की है. जितने भी आतंकी छिपे हैं उनके लिए ऑपरेशन अखल काल बनेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
अभिनव त्रिपाठी

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
DNA Analysis
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
Hijab
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
लद्दाख की तरह विकास तो तिब्बत में भी हुआ लेकिन लोग खुश नहीं, क्यों बोले वांगचुक?
Sonam Wangchuk
लद्दाख की तरह विकास तो तिब्बत में भी हुआ लेकिन लोग खुश नहीं, क्यों बोले वांगचुक?
IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया PAK, 5 जेट्स गिराने पर मंत्री ने खोल डाली झूठ की दुकान
operation sindoor
IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया PAK, 5 जेट्स गिराने पर मंत्री ने खोल डाली झूठ की दुकान
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
Punjab
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
;