/फ्री पोल्ट्री फीड के नाम पर 4 किलो ड्रग्स, प्रेमिका के पति को फंसाने के लिए एक्स लवर ने रची खौफनाक साजिश; ऐसे हुआ भंडाफोड़

पुलिस ने जल्द ही उसके एक्स-लवर तारिक अहमद सूफी को हिरासत में ले लिया, जो श्रीनगर के जैनाकोट का रहने वाला है और अब पुलिस की हिरासत में है. तारिक पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. उस पर पूरी साजिश रचने का आरोप है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसने अपनी भूमिका कबूल कर ली है. जलन और अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड को वापस पाने की उम्मीद में, तारिक ने सरकार के सख्त एंटी-ड्रग कैंपेन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया. फैसल के नाम पर ड्रग्स की एक बड़ी खेप रखकर, उसे उम्मीद थी कि यह युवा पति गिरफ्तार हो जाएगा, उसकी बदनामी होगी और वह हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा. सूत्रों का कहना है कि उसके कबूलनामे से पता चलता है कि उसने बहुत सोच-समझकर यह साजिश रची थी. तारिक ने दावा किया कि वह सोशल मीडिया ऐप के जरिए अरीब नाम के एक व्यक्ति से मिला था. उसने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश से ड्रग्स भेजने का इंतजाम करने के लिए अरीब को 9,500 रुपये दिए. एक टेढ़े-मेढ़े तरीके से तारिक ने पहले ड्रग्स अरीब को भेजे और फिर यह पक्का किया कि उन्हें फैसल फिरदौस के नाम और पते पर कूरियर किया जाए. जाल बिछा दिया गया था. अब बस उस बेगुनाह पोल्ट्री व्यापारी के उस जाल में फंसने का इंतजार था.