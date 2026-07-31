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क्या आप इस पर रोक लगा सकते हैं... 14 साल की उम्र में पैलेट गन से आंखें गंवाने वाली इंशा मुश्ताक का अधिकारियों से सवाल, अबतक लड़ रही अंधेरे से जंग

Insha Mushtaq Pellet Gun Survivor: कश्मीर की पहली पैलेट गन पीड़िता इंशा मुश्ताक ने दिल्ली के जंतर मंतर में हाल ही में हुए CJP प्रदर्शन में इसके इस्तेमाल को लेकर बातचीत की है. तमाम सर्जरी के बावजूद इंशा मुश्ताक के आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी थी.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jul 31, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:37 PM IST
क्या आप इस पर रोक लगा सकते हैं... 14 साल की उम्र में पैलेट गन से आंखें गंवाने वाली इंशा मुश्ताक का अधिकारियों से सवाल, अबतक लड़ रही अंधेरे से जंग

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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