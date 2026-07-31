/क्या आप इस पर रोक लगा सकते हैं... 14 साल की उम्र में पैलेट गन से आंखें गंवाने वाली इंशा मुश्ताक का अधिकारियों से सवाल, अबतक लड़ रही अंधेरे से जंग

Insha Mushtaq: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से देश भर में बहस छिड़ गई है और कानूनी जांच भी हो रही है. ऐसे में कश्मीर की पहली पैलेट पीड़ित इंशा मुश्ताक के पुराने जख्म एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस हथियार की वजह से जो नुकसान हुआ, उसकी कीमत उन्होंने चुकाई है. उन्होंने जो दर्द सहा है, उसे उनसे बेहतर कोई नहीं जानता.
जुलाई 2016 में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद पूरे कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. उस समय 14 साल की इंशा को शॉटगन से निकली पैलेट (छर्रों) की बौछार का सामना करना पड़ा. वह किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थीं. वह अपने घर की खिड़की पर बैठकर आठवीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं, तभी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और पैलेट फायरिंग की खबरें आईं. दर्जनों पैलेट उनके चेहरे और शरीर पर लगे. उस समय वह खिड़की के पास बैठी थीं. उन्हें भटकती हुई पैलेट लगीं. इसके बाद, उनका माथा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, उनकी एक आंख वहीं गिर गई और उसी समय उनके पांच दांत भी टूटकर गिर गए.
उनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. श्रीनगर और बाद में दिल्ली में कई सर्जरी के बावजूद उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी. कुछ पैलेट आज भी उनकी आंखों में फंसी हुई हैं, इसलिए संक्रमण से बचने के लिए लगातार मेडिकल निगरानी की जरूरत पड़ती है. इंशा ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ, वह किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. इंशा ने कहा,' मैं रो रही हूं क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है. मैं हमेशा प्रार्थना करती हूं कि ऐसी घटना किसी के साथ कभी न हो. लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैंने इस मामले में बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा, मेरे पिता ने भी संघर्ष किया.' पूरी तरह से अपनी आँखों की रोशनी खो देने के बावजूद, इंशा ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी. घर पर पढ़ाने आने वाले शिक्षकों और बाद में स्क्रीन रीडर जैसी मददगार टेक्नोलॉजी की मदद से, उन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास कीं और आज, 24 साल की उम्र में, वह बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के आखिरी साल में हैं.
गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को, जम्मू-कश्मीर सरकार ने ₹41.16 लाख जारी करने की मंजूरी दी. यह रकम एक LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पूरा करने के लिए थी, जिसे 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुनर्वास पैकेज के तहत उनके नाम मंजूर किया था. बाकी फंड जारी न होने की वजह से यह प्रोजेक्ट सालों से अधूरा पड़ा था. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने अपने 'X' हैंडल पर फंड जारी करने की घोषणा करते हुए कहा,' न्याय में देरी हुई है, लेकिन न्याय मिला जरूर है. इंशा मुश्ताक ने 2016 में पैलेट लगने से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी. उनकी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप 2018 में मंजूर हुई थी लेकिन अधूरी रह गई थी. HCM उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, हमने इस मामले को सही अंजाम तक पहुँचाने के लिए बाकी बचे ₹41.16 लाख जारी करने की मंज़ूरी दे दी है.'
इस कदम का स्वागत करते हुए, इंशा कहती हैं कि पैलेट लगने से विकलांग होने के बाद उन्होंने जो तकलीफ झेली है, वैसी तकलीफ किसी और को कभी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने देश और दुनिया भर के अधिकारियों से ऐसे हथियारों पर रोक लगाने की अपील की है जो उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जिनकी अक्सर कोई गलती नहीं होती. उन्होंने कहा,' मैं खुश हूं लेकिन दुखी भी हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखें खो दी हैं, लेकिन मैं उन अधिकारियों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी मदद की.' इंशा मुश्ताक ने कहा,' मेरी आंखों की रोशनी चली गई है जो कभी वापस नहीं आ सकती, अब मुझे इसी जिंदगी के साथ जीना है. उन्होंने मुझे उस समय यह प्रोजेक्ट दिया था, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस समय यह मौका दिया. लेकिन मुझे 10 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ा, पूछिए मत, पर आखिरकार आज यह हो गया. मैं बहुत खुश भी हूं और बहुत दुखी भी, मेरी आंखें नहीं हैं और इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूं. अगर मैं ठीक होती तो.'
पेलेट गन ने देश का ध्यान खींचा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है. आरोप है कि CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था. इंशा के घाव और एक दशक के दर्द ने उन्हें यह कहने पर मजबूर किया,' मैं सभी से अपील करती हूं. इन बंदूकों पर न सिर्फ कश्मीर में, बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगना चाहिए.' इंशा ने कहा. उनकी कहानी व्यक्तिगत हिम्मत और भीड़ को काबू करने में पेलेट-फायरिंग शॉटगन के इस्तेमाल पर चल रही अनसुलझी बहस, दोनों को उजागर करती है. जब सुप्रीम कोर्ट हाल के दिल्ली विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में इस मुद्दे की जांच कर रहा है, तो इंशा मुश्ताक का एक दशक पुराना अनुभव इस बात की एक ज़बरदस्त याद दिलाता है कि ये हथियार कितना स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं.