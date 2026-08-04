/जम्मू-कश्मीर में भारी बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई जिलों में बादल फटने से बिगड़े हालात, जानिए कहां कितना नुकसान

Jammu Kashmir flood: मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक लगातार उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ताजा अलर्ट से पहले जम्मू-कश्मीर भयानक रूप से बाढ़ की चपेट में है. राज्य के कई जिलों में आसमानी आफत बनकर आई बाढ़ से बढ़े जलस्तर ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. कई इलाकों में बादल फटने के बाद पानी और मलबा लोगों के घरों और दुकानों में भर गया है. कई सड़कें बह गई हैं. नदी-नाले उफान पर हैं. सैलाब कब किसके घरों को तबाह कर दे, ये सोचकर लोग सहमे हैं.
हाल ही में किश्तवाड़, पहलगाम, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, शोपियां और गांदरबल में बादल फटे हैं. 6 जिलों में बादल फटने से मची तबाही में एक शख्स की मौत हो गई. नदियों ने रौद्र रूप दिखाया तो कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच पानी में फंस गए. कहां कितना नुकसान हुआ, आइए बताते हैं.
शोपियां में बादल फटा: सबसे अधिक तबाही शोपियां जिले में हुई. ऊपरी इलाकों में बादल फटने से जवोरा, बुदहरहामा और किजरसिंदा इलाकों में बाढ़ आ गई. एसडीआरएफ की टीम ने स्कूली बच्चों व शिक्षकों समेत 80 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. बादल फटने से आए भीषण सैलाब से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है. बाढ़ में प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है. यहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई गांव जलमग्न हो गए हैं तथा फसलों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है.
बांदीपोरा जिले में बादल फटा: जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कश्मीर के कुपवाड़ा में बीते सोमवार को बादल फटने के बाद आई बाढ़ से एक महिला की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि बादल फटने से इलाके में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया था. इसके बाद सोमवार को बांदीपोरा में भी एक बादल फटा.
पुंछ में फ्लैश फ्लड का कहर: बढ़े जलस्तर से लोग परेशान हैं. पुंछ में बेतार नदी में अचानक आई बाढ़ में 4 लोग फंस गए. खबर मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस, SDRF की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने संयुक्त अभियान चलाकर देर रात सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस दौरान बाढ़ में फंसे 15 मवेशियों को सुरक्षित बचाया गया. यह रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चलाया गया, लेकिन राहत दल की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से सभी की जान बच गई. इस बीच नदी-नालों के आसपास जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
राजौरी में लगातार बारिश से नदी उफान पर आ गई. निचले इलाकों में पानी घुस गया. कई जगहों पर पेड़ सड़क पर गिर पड़े. बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा. राजौरी और पुंछ में कई मकान ढह गए हैं और जान-माल का भी भारी नुकसान हुआ है. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुपवाड़ा के लोलाब में बाढ़ में बहने से महिला की मौत हो गई.
#WATCH | Rajouri, Jammu & Kashmir: Continuous heavy rainfall in the higher reaches of Rajouri has caused the Manawar Tawi River to swell
The district administration has issued a flood advisory. Residents in vulnerable areas have been asked to stay away from rivers and… pic.twitter.com/XpVojMy75Y
— ANI (@ANI) August 3, 2026
इसी तरह डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ जैसे पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण स्थानीय लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं.