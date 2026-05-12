योगी की राह पर चला जम्मू कश्मीर! नशे के सौदागरों पर जमकर कहर ढहा रहा बुलडोजर, गिराए 37 माफियाओं के घर

Campaign against Drug Trafficking in Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ अभियान खासा कारगर रहा है. इस कैंपेन में एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और 260 किलोग्राम से ज़्यादा नशीले पदार्थ बरामद किए गए. अभियान के दौरान ड्रग तस्करी में लगे 646 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. साथ ही, 614 मुकदमे भी दर्ज किए गए. सौ दिनों तक चलने वाले इस अभियान का पहला महीना खासा कारगर रहा है. इस अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल को हुई थी, जो अभी करीब 2 महीने और चलेगा.

एलजी के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा

रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए इस अभियान में 2.16 लाख से ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. पदयात्रा, रैलियां और स्कूल/कॉलेजों में कार्यक्रम करके युवाओं को नशे से दूर रहने के बारे में समझाया गया. एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर में कई जगहों पर पदयात्रा निकाली गईं.

कैंपेन के दौरान कई लोगों को नशे से पीड़ित भी पाया गया, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया गया. नागरिकों को नशे से लड़ने को प्रेरित करने के लिए Tele-MANAS (मादक-पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) हेल्पलाइन चलाई गई. पुलिस और एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नशीले पदार्थों का नेटवर्क खत्म करने के लिए अपनी कार्रवाई को तेज किया.

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गिराए गए ड्रग माफियाओं के घर

इस दौरान तस्करों से जुड़ी 31 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्तियों को ज़ब्त या ध्वस्त किया गया. इनमें नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े 37 माफियाओं के घर शामिल थे. कैंपेन में 21 मरला जमीन पर उगाई जा रही अफीम की अवैध खेती को भी नष्ट कर दिया गया.

252 ड्राइविंग लाइसेंस किए गए रद्द

नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने पर 252 ड्राइविंग लाइसेंस और 111 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए. इसके अलावा, 104 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. साथ ही, दो के रद्द कर दिए गए. अधिकारियों ने बताया कि निगरानी और रोकथाम के उपायों को भी तेज़ किया गया है, जिसके तहत 3,067 दवा दुकानों और 977 स्कूलों व अस्पतालों का निरीक्षण किया गया. निगरानी को मजबूत बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर लगभग 2815 CCTV कैमरे लगाए गए हैं.