कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन, मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन
Jammu-Kashmir Parcel Train Service: जममू-कश्मीर में आए दिन प्राकृतिक आपदा के कारण फल व्यवसाय को काफी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में इन्हें जल्दी और बेहतर दाम में दिल्ली की मार्केट तक पहुंचाने के लिए 8 डिब्बों वाली पार्सल ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया है.  

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 15, 2025, 01:56 PM IST
Jammu-Kashmir Fruit Business : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम से दिल्ली के लिए 8 डिब्बों वाली पार्सल ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई. यह उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 सेब की कटाई के चरम मौसम के दौरान पिछले 3 हफ्तों से लगभग बंद है. इनके लगातार बंद रहने के विरोध में कश्मीर भर की सभी फल मंडियां बंद हैं. कश्मीर रेलवे के उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए यह एक बड़ी जीत है. इस ट्रेन सेवा का शुभारंभ क्षेत्र के बागवानी सेक्टर खासतौर पर सेब उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है. इस सेवा का उद्देश्य श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर भूस्खलन और खराब मौसम के कारण बंद होने के चलते लंबे समय से चली आ रही रसद संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है.  

कश्मीर को मिली पार्सल ट्रेन सेवा  
इन समस्याओं के कारण हर साल देरी से डिलीवरी होती है, जिससे सड़क मार्ग से जल्दी खराब होने वाले सामान की ढुलाई करने वाले किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है. उम्मीद है कि यह ट्रेन एक तेज, अधिक विश्वसनीय और किफायती विकल्प प्रदान करेगी, जिससे हर मौसम में ताजा उपज दिल्ली के बाजारों तक पहुंचेगी. उपराज्यपाल ने कहा कि मालगाड़ी सेवा परिवहन का एक वैकल्पिक साधन प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी. यह ट्रेन बडगाम से नई दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक प्रतिदिन चलेगी. यह बडगाम से सुबह 6 बजे प्रस्थान करेगी और 23 घंटे में दिल्ली के आदर्श नगर पहुंचने से पहले जम्मू के बारी ब्राह्मणा में रुकेगी. इस ट्रेन में मुख्य रूप से फलों के परिवहन के लिए समर्पित 8 पार्सल वैन हैं, जो शुरुआत में रोजाना लगभग 180-200 मीट्रिक टन सेब ले जा सकेंगी. सड़क परिवहन की तुलना में परिवहन लागत लगभग आधी होने की उम्मीद है.  

ये भी पढ़ें- Mumbai Heavy Rainfall: मुंबई में भारी बारिश के चलते 2 घंटे तक ठप रही मोनोरेल सेवा, अब जाकर हुई चालू  

कम खर्च और कम समय में बेचे जाएंगे फल 
मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार ने कहा कि इस ट्रेन से जम्मू-कश्मीर के फल उत्पादों को मदद मिलेगी. इससे कम समय और कम खर्च में यहां से फल ले जाने में मदद मिलेगी. खराब मौसम, भूस्खलन जैस के कारण सड़कें बंद हो जाती हैं और फल खराब हो जाते हैं. इस ट्रेन सेवा से 160-170 टन फल समय पर ले जा सकते हैं. फलों के बाजार में जल्दी पहुंचने से इसकी क्वालिटी मेंटेन करने में सफलता मिलेगी और इसका अच्छा दाम भी मिलेगा, जिससे 50,000 से ज्यादा सेब उत्पादकों को फायदा होगा और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा. भारतीय रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य मनोज सिंह ने कहा,' मैं उत्तर रेलवे को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे नाजुक मोड़ पर यह सेवा उपलब्ध कराई है जब सड़कें जाम हैं और मुश्किलें हैं,  लेकिन यह एक नियमित सेवा है, यह रोजाना चलेगी. GST जीएसटी कम है और उम्मीद है कि उपभोक्ताओं के उत्पादों की मांगा बढ़ेगी और कश्मीर के उपभोक्ताओं के पास स्थायी स्रोत होगा. यही ट्रेन सेब लेकर वापस जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों, दोनों को फायदा होगा.'  

ये भी पढ़ें- Mumbai Rain: मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें, IMD ने जारी किया अलर्ट 

किसानों की मांग 
बता दें कि बागवानी क्षेत्र कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कश्मीर की लगभग 80 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करता है और जम्मू-कश्मीर के GDP में 10-15 प्रतिशत का योगदान देता है. इस ट्रेन सेवा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफफी बढ़ावा मिलने और उत्पादकों और व्यापारियों के बीच विश्वास बहाल होने की उम्मीद है, लेकिन किसान अच्छी ट्रेनों की और सेवाओं की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार नेशनल हाईवे बेहद अनिश्चित रहा है और किसानों को पहले ही लगभग 400 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. किसानों ने कहा,' यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर पिछले 20 दिनों से जारी नाकेबंदी के विरोध में श्रीनगर की फल मंडी में आयोजित किया गया है. इस नाकेबंदी के कारण सेब/नाशपाती और अन्य शुरुआती किस्मों के ताजे फलों से लदे ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर कई जगहों पर फंसे हुए हैं. घाटी की अन्य सभी फल मंडियों में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और मंडियों को आज के लिए बंद रखा गया है.' 

