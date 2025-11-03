Advertisement
trendingNow12986305
Hindi Newsदेश

'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, घाटी में सुरक्षा को लेकर की बैठक

Manoj Sinha Meeting In Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.   

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, घाटी में सुरक्षा को लेकर की बैठक

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कश्मीर डिविजन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को जमीनी हालात का लगातार आकलन करना चाहिए और घाटी से आतंकवाद के खात्मे के लिए सतर्क और तैयार रहना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया. 

उपराज्यपाल ने की बैठक  

उपराज्यपाल ने नागरिक प्रशासन और पुलिस को प्रभावी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी अभियानों की सफलता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा,' हमें आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 360-डिग्री दृष्टिकोण अपनाना होगा.' इसके साथ ही उन्होंने फर्जी खबरों और झूठे आख्यानों का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया.  

ये भी पढ़ें- 25 सालों से करोड़ों की फॉरेन फंडिंग ले रहा था BARC का फर्जी साइंटिस्ट, ISI से जुड़ सकते हैं तार; हुए कई चौंकाने वाले खुलासे 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अधिकारियों को दिया आदेश 

उपराज्यपाल ने पुलिस और जिला प्रशासन को युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने और लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. बैठक में जिला प्रशासन की सर्दियों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सर्दियों के मौसम में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया और राष्ट्र की अखंडता और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेशेवर उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों की सराहना की. 

ये भी पढ़ें- देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति,  पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम, किन्हें मिलेगा फायदा?  

 

बैठक में कौन रहे मौजूद?  

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर में हुई बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात, पुलिस मुख्यालय जम्मू-कश्मीर SJM गिलानी, गृह सचिव चंद्राकर भारती, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी नीतीश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विधि कुमार बिरदी और कश्मीर प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu-kashmir

Trending news

'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब