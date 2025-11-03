'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, घाटी में सुरक्षा को लेकर की बैठक

Manoj Sinha Meeting In Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा को लेकर एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कश्मीर डिविजन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को जमीनी हालात का लगातार आकलन करना चाहिए और घाटी से आतंकवाद के खात्मे के लिए सतर्क और तैयार रहना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया.
उपराज्यपाल ने नागरिक प्रशासन और पुलिस को प्रभावी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी अभियानों की सफलता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा,' हमें आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 360-डिग्री दृष्टिकोण अपनाना होगा.' इसके साथ ही उन्होंने फर्जी खबरों और झूठे आख्यानों का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया.
उपराज्यपाल ने पुलिस और जिला प्रशासन को युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने और लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. बैठक में जिला प्रशासन की सर्दियों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सर्दियों के मौसम में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया और राष्ट्र की अखंडता और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेशेवर उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों की सराहना की.
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ श्रीनगर में हुई बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक श्री नलिन प्रभात, पुलिस मुख्यालय जम्मू-कश्मीर SJM गिलानी, गृह सचिव चंद्राकर भारती, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी नीतीश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विधि कुमार बिरदी और कश्मीर प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
