बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़; विंटर वंडरलैंड में बदला पूरा कश्मीर

बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़; विंटर वंडरलैंड में बदला पूरा कश्मीर

Tourists resume In Kashmir For New Year 2026: जम्मू-कश्मीर में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है. गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते पर्यटक वहां पहुंच चुके हैं.  

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:41 PM IST
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़; विंटर वंडरलैंड में बदला पूरा कश्मीर

Kashmir Tourism: जम्मू-कश्मीर का गुलमर्ग देश के नए साल के जश्न का केंद्र बन गया है. साल 2026 के स्वागत के लिए ठीक समय पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद हजारों पर्यटक इस 'विंटर वंडरलैंड' में जमा हो गए हैं. कश्मीर में ताजा बर्फबारी गुलमर्ग और बाकी कश्मीर के लिए वरदान साबित हुई है, जिसने 'सफेद नए साल' के स्वागत के लिए एक सफेद कालीन बिछा दिया है. सर्दियों में कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक गुलमर्ग एक विंटर वंडरलैंड में बदल गया है. खबरों के मुताबिक, गुलमर्ग के होटल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं. पहलगाम और सोनमर्ग जैसे आस-पास के इलाकों में भी पर्यटकों की भीड़ के कारण लगभग पूरी क्षमता से बुकिंग हो रही है. 

गुलमर्ग में नए साल की तैयारी 

दुनिया की सबसे ऊंची गोंडोला में से एक गुलमर्ग गोंडोला में अभूतपूर्व मांग देखी जा रही है. शुरुआती और बच्चों की भारी संख्या को देखते हुए कोंगडूरी में एक नई ड्रैग लिफ्ट भी शुरू की गई है. अधिकारियों ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लेजिंग जैसी गतिविधियां शुरू कर दी हैं और वे पूरे जोर-शोर से चल रही हैं. दिल्ली के अश्विनी ने कहा,' हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने सुना था कि धरती पर स्वर्ग यही जगह है और आज हमने इसे देख लिया, जब हम आए तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी और जब हम यहां पहुंचे तो यह जगह पूरी तरह सफेद हो गई थी, यह सफेद सोना बहुत यादगार है। हमें पहलगाम हमले का थोड़ा डर था लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो सब ठीक लगा, यहां सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं, हर टूरिस्ट जगह सुरक्षित है, हमें यहां कोई दिक्कत नहीं हुई.' 

'कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा...' 

निहा ने कहा,' हमने जैसा सोचा था, यह उससे बेहतर है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें बताया गया था कि बर्फ कम है लेकिन जब हम पहुंचे तो अच्छी बर्फ थी.' टूरिस्ट राजू चटर्जी ने कहा,' हम यहां नया साल मनाने आए हैं, कश्मीर में नया साल. मैं लोगों से कहना चाहता हूं. कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा. कोई भी गतिविधि हमें कश्मीर से दूर नहीं कर सकती.' जब हम कल कश्मीर पहुंचे, तो हमें लगा था कि हमें इतनी बर्फ नहीं मिलेगी. मैं सबसे कहना चाहता हूं जियो और जीने दो.' स्थानीय ऑपरेटर, जिनमें टैटू वाले और स्की इंस्ट्रक्टर और अन्य टूरिस्ट व्यापारी शामिल हैं, अच्छी कमाई की रिपोर्ट कर रहे हैं. इस पीक सीजन में कई लोग रोज़ाना हजारों कमा रहे हैं. इसे कश्मीर में टूरिज्म की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है. जो अप्रैल में हुए आतंकी हमले के कारण पटरी से उतर गया था.

पर्यटकों ने की वापसी 

मंसूर अहमद ने कहा,' हम खुश हैं, टूरिस्ट ने यहां आना बंद कर दिया था, लेकिन अब यह फिर से शुरू हो गया है, हम इसी का इंतजार करते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि गुलमर्ग पूरी तरह से भरा हुआ है. एक भी कमरा खाली नहीं है. हम टूरिस्ट को डिस्काउंट देते हैं.' जम्मू-कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सात दिन का विंटर कार्निवल शुरू किया है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्थानीय संगीत और पारिवारिक मनोरंजन शामिल हैं. राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों की लाइव परफॉर्मेंस हो रही हैं, साथ ही लेजर साउंड और लाइट शो भी हो रहे हैं. 2026 के स्वागत के लिए सेंट मैरी चर्च और महाराजा पैलेस और पहलगाम क्लब सहित प्रमुख इमारतों और होटलों को पूरी तरह से रोशन किया जाएगा. 

सुरक्षा में जुटी BSF

सुरक्षा बल, जिनमें BSF और स्थानीय पुलिस शामिल हैं, भारी भीड़ के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं. BSF ने गुलमर्ग बाउल और गोंडोला इलाके में अपनी तैनाती और गश्त काफी बढ़ा दी है. यह कदम पहलगाम आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. वे नए साल के लिए टूरिस्ट को सुरक्षित रखने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ पूरे दिन तैनात रहते हैं. पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद, अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी थी, जिसके कारण गुलमर्ग और कश्मीर के अन्य टूरिस्ट जगहों पर BSF, सेना और CRPF को तैनात किया गया. ये सुरक्षा टीमें 24/7 निगरानी के लिए ड्रोन, स्निफर डॉग और थर्मल इमेजिंग जैसे उपकरणों के साथ तैनात हैं. सुरक्षा की मौजूदगी से पर्यटकों को भरोसा मिला है, जिससे वे कश्मीर की खूबसूरत जगहों का सुरक्षित रूप से आनंद ले पा रहे हैं. 

Syed Khalid Hussain

Kashmir

