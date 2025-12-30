Advertisement
trendingNow13058322
Hindi Newsदेशबर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, नए साल से पहले विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग

बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, नए साल से पहले विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग

Jammu Kashmir: कश्मीर में बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी ने सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आलम ऐसा है कि बर्फबारी ने गुलमर्ग को एक विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है, जिससे नए साल के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 30, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, नए साल से पहले विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग

Jammu Kashmir: घूमने-टहलने वालों को गुलमर्ग काफी ज्यादा पसंद आता है. कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आलम ऐसा है कि बर्फबारी ने गुलमर्ग को एक विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है, जिससे नए साल के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, जिससे होटल 100% भर गए हैं, टूरिस्ट स्कीइंग और गोंडोला राइड के लिए आ रहे हैं. जिससे पहले की दिक्कतों के बाद टूरिज्म फिर से जिंदा हो गया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक यह इलाका टूरिस्ट से भरा हुआ है जो बर्फ की एक्टिविटीज का आनंद ले रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है. गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग और पहलगाम के होटल नए साल के समय के लिए पूरी तरह से बुक हैं, कारों और अन्य टूरिस्ट ले जाने वाले वाहनों की लाइनें किलोमीटर लंबी हैं. चाय की दुकानें, खाने के स्टॉल सभी भर गए हैं. गोंडोला के लिए लंबी लाइनें लग रही है. 

स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, और एशिया की सबसे ऊंची केबल कार (गोंडोला) की राइड पूरे जोरों पर हैं. टूरिज्म में इस उछाल से बहुत जरूरी रेवेन्यू और इस सेक्टर पर निर्भर परिवारों के लिए उम्मीद जगी है.  टूरिस्ट कश्मीर घाटी की सुरक्षा और आकर्षण में नए सिरे से विश्वास जता रहे हैं. बर्फ की एक मोटी परत ने गुलमर्ग को ढक लिया है, जिससे यह सर्दियों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन गया है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, और बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे जनवरी की शुरुआत में तापमान और कम हो सकता है और बर्फ जम सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि देशभर से काफी संख्या में लोग कश्मीर की बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाते हैं. हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया था लेकिन धीरे-धीरे लोग फिर कश्मीर की ओर रूख करने लगे हैं. ये एक अच्छा संकेत है. (रिपोर्ट- खालिद हुसैन)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmir

Trending news

बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
'बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन का माहौल है...' शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना
bengal elections
'बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन का माहौल है...' शाह ने ममता सरकार पर साधा निशाना
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
bengal vidhansabha chunav
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
Ajit Pawar
एकनाथ शिंदे करेंगे फैसला...अफवाहों के बीच अजित पवार से मिले रवींद्र धंगेकर
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव में एक और 'सेना' मैदान में, वोट बैंक कैसे बचाएंगे उद्धव और राज ठाकरे?
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?