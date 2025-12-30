बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, नए साल से पहले विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग

Jammu Kashmir: कश्मीर में बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी ने सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आलम ऐसा है कि बर्फबारी ने गुलमर्ग को एक विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है, जिससे नए साल के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं.
Trending Photos
Jammu Kashmir: घूमने-टहलने वालों को गुलमर्ग काफी ज्यादा पसंद आता है. कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. आलम ऐसा है कि बर्फबारी ने गुलमर्ग को एक विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है, जिससे नए साल के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, जिससे होटल 100% भर गए हैं, टूरिस्ट स्कीइंग और गोंडोला राइड के लिए आ रहे हैं. जिससे पहले की दिक्कतों के बाद टूरिज्म फिर से जिंदा हो गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक यह इलाका टूरिस्ट से भरा हुआ है जो बर्फ की एक्टिविटीज का आनंद ले रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है. गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग और पहलगाम के होटल नए साल के समय के लिए पूरी तरह से बुक हैं, कारों और अन्य टूरिस्ट ले जाने वाले वाहनों की लाइनें किलोमीटर लंबी हैं. चाय की दुकानें, खाने के स्टॉल सभी भर गए हैं. गोंडोला के लिए लंबी लाइनें लग रही है.
स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, और एशिया की सबसे ऊंची केबल कार (गोंडोला) की राइड पूरे जोरों पर हैं. टूरिज्म में इस उछाल से बहुत जरूरी रेवेन्यू और इस सेक्टर पर निर्भर परिवारों के लिए उम्मीद जगी है. टूरिस्ट कश्मीर घाटी की सुरक्षा और आकर्षण में नए सिरे से विश्वास जता रहे हैं. बर्फ की एक मोटी परत ने गुलमर्ग को ढक लिया है, जिससे यह सर्दियों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बन गया है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, और बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे जनवरी की शुरुआत में तापमान और कम हो सकता है और बर्फ जम सकती है.
बता दें कि देशभर से काफी संख्या में लोग कश्मीर की बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाते हैं. हालांकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया था लेकिन धीरे-धीरे लोग फिर कश्मीर की ओर रूख करने लगे हैं. ये एक अच्छा संकेत है. (रिपोर्ट- खालिद हुसैन)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.