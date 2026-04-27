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Hindi Newsदेशबर्फ की चादर देखने आए थे, लू के थपेड़े खाकर लौटे, कश्मीर घूमने आए सैलानियों का छलका दर्द

बर्फ की चादर देखने आए थे, लू के थपेड़े खाकर लौटे, कश्मीर घूमने आए सैलानियों का छलका दर्द

भीषण गर्मी की इस लहर ने देश के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले रखा है. दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 भारत में हैं. कई राज्यों में तापमान 40°C से 46°C के बीच पहुंच गया है, जिससे अधिकारियों के बीच बढ़ती गर्मी के बढ़ते असर को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:02 PM IST
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(कश्मीर में गर्मी बढ़ी AI फोटो)
(कश्मीर में गर्मी बढ़ी AI फोटो)

Jammu Kashmir Heat wave: भीषण गर्मी की इस लहर ने देश के बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले रखा है. दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 भारत में हैं. कई राज्यों में तापमान 40°C से 46°C के बीच पहुंच गया है, जिससे अधिकारियों के बीच बढ़ती गर्मी के बढ़ते असर को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई हैं. खासकर जम्मू और कश्मीर में, मौसम विभाग ने श्रीनगर सहित कई जिलों में लू की चेतावनी जारी की है. इन इलाकों में रहने वाले निवासियों को सलाह दी गई है कि वो बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाएं. 

घाटी में और चढ़ेगा पारा

कश्मीर घाटी में मौजूद मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक तापमान पहले से ही सामान्य से ज़्यादा है और आने वाले महीनों में इसके और बढ़ने का अनुमान है. मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, 'फरवरी से बारिश नहीं हुई है. तापमान लगातार सामान्य से 10–15°C ज्यादा रहा है. कश्मीर संभाग में, मार्च और अप्रैल में मौसम असामान्य रूप से गर्म रहा है. देश के कई हिस्सों में, जिनमें जम्मू के मैदानी इलाके भी शामिल हैं, प्रचंड गर्मी और लू की लहर चल रही है. ऐसा मौसम आगे भी कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है.

मई में क्या होगा?

मई के पहले सप्ताह में पारा और चढ़ने की उम्मीद है. खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों और कश्मीर के कुछ हिस्सों में, जहां लू की स्थिति आगे भी रह सकती है. फिलहाल, इस क्षेत्र में तापमान सामान्य से लगभग 3 से 7°C अधिक चल रहा है. लंबी अवधि के पूर्वानुमानों के मुताबिक मई और जुलाई के बीच बारिश बढ़ने की उम्मीद है. इस बार बारिश भी सामान्य से अधिक होने की संभावना है. 

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घाटी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि वे देश की गर्मी की लहर से राहत पाने के लिए यहां आए थे, लेकिन उन्हें यहां राहत नहीं मिली. पहाड़ अब गर्म हो रहे हैं. यहां न तो बर्फ है और न ही ठंडी हवाएं. 

मौसम विभाग ने एक एडवायजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगले 24 घंटों तक जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, श्रीनगर और बारामूला जैसे ज़िलों में मौसम गर्म और सूखा रहने की उम्मीद है. लू चलने का पूर्वानुमान लगाया गया है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दिन के सबसे गर्म समय में सीधे धूप में निकलने से बचें. पानी, ORS और लस्सी जैसे तरल पदार्थ पीकर अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें.

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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