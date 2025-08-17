जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही

Jammu Kashmir Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 4 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है. घटना को लेकर SDRF और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची हैं.    

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 17, 2025, 09:35 AM IST
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही

Kathua Cloudburst: पहाड़ों में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में जम्मबू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 60 लोगों की मौत हुई थी. उसको लेकर अभी बचावकार्य पूरा नहीं हुआ है कि कठुआ में भी 4 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आ चुकी है. यहां पर भी बचावकार्य शुरू हो गया है. 

कठुआ में 4 जगह फटा बादल 

कठुआ जिले में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं. इनमें जोध घाटी, चंदरह भेड़ बलोरे, बगरा जंगलोते और दिलवान हटली लखनपुर शामिल हैं. इन घटनाओं में भारी तबाही देखने को मिली है. जानकारी के मुताबिक राजबाग के जोध गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं. कठुआ के घाटी और जंगलौट उलझे में बदल फटने से पूरे इलाके में पानू भर चुका है. पुलिस स्टेशन घाटी, कठुआ पठानकोट नेशनल हाइवे और आस पास के इलाके इससे प्रभावित हुए हैं. 

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार 

खबर अपडेट की जा रही है.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

Kathua Cloudburst

