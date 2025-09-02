सड़कें बही, बिजली ठप, हाईवे बंद...जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
देश

सड़कें बही, बिजली ठप, हाईवे बंद...जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता

Jammu-Kashmir Heavy Rainfall: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची है. यहां आई आपदा के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:18 PM IST
Jammu-Kashmir Rainfall: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. जम्मू में बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जम्मू में बादल फटने, भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बातचीत की. बता दें कि गृह मंत्री जम्मू-कश्मीर दौरे के दूसरे दिन प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की. 

बाढ़ से हुआ नुकसान 
सुनील शर्मा ने बताया कि इस आपदा में कई लोगों की जान गई, पशुधन को नुकसान हुआ और चल-अचल संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ. साथ ही कई सड़कें भी बह गईं, बिजली और जल आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई और कई दूरदराज के इलाके संपर्क से कट गए. उन्होंने गृहमंत्री से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की. उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है. गृह मंत्री ने अपने 'X'  हैंडल पर लिखा,' जल आपूर्ति और स्वास्थ्य विभागों को बाढ़ के बाद उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया गया है. मोदी सरकार त्वरित राहत, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रखेगी.'  

ये भी पढ़ें- 'मुंबई नहीं छोड़ेंगे...,' जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को भी दे डाली चेतावनी
 
गृहमंत्री ने की बैठक 
विपक्ष के नेता ने गृह मंत्री से नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष केंद्रीय टीमों के गठन की मांग की. उन्होंने पारदर्शी सर्वेक्षण के जरिए राहत और पुनर्वास की योजना बनाने पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने तत्काल राहत पैकेज की मांग की, जिसमें वित्तीय सहायता, अस्थायी आश्रय, खाद्य आपूर्ति और बुनियादी सेवाओं की बहाली शामिल हो. इसके अलावा उन्होंने क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, खासकर सड़कों, बिजली और जल आपूर्ति, के पुनर्निर्माण के लिए व्यापक राहत पैकेज की जरूरत बताई. उन्होंने भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए दीर्घकालिक उपायों और बेहतर आपदा तैयारी तंत्र की आवश्यकता पर भी बल दिया.  

ये भी पढ़ें- 'हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे...', वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप   

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद 
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर आवाजाही प्रभावित है. NH-44 को इस समय हल्के मोटर वाहनों के लिए बंद रखा गया है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है. यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने रियल-टाइम जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क नंबर जारी किए हैं. (इनपुट-IANS)

टीसीयू जम्मू के लिए संपर्क नंबर 0191-2459048 
व्हाट्सएप नंबर 9419147732 
टोल-फ्री नंबर 103 

FAQ 

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है?
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ से कई लोगों की जान गई है, पशुधन को नुकसान पहुंचा है और चल-अचल संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ है. कई सड़कें बह गई हैं, बिजली और जल आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई है और कई दूरदराज के इलाके संपर्क से कट गए हैं. 

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने क्या मांग की है?
सुनील शर्मा ने गृह मंत्री से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष केंद्रीय टीमों के गठन की मांग की है और पारदर्शी सर्वेक्षण के जरिए राहत और पुनर्वास की योजना बनाने पर जोर दिया है. 

