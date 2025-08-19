माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप, श्रद्धालु इन बातों का रखें ध्यान
Advertisement
trendingNow12887771
Hindi Newsदेश

माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप, श्रद्धालु इन बातों का रखें ध्यान

Helicopter Service For Vaishno Devi Yatra: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है. वहीं श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलिकॉप्टर सेवा को बंद करने के बाद वापस शुरू कर दिया गया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 19, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप, श्रद्धालु इन बातों का रखें ध्यान

Vaishno Devi Yatra: जम्मू-कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलिकॉप्टर सेवा एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है. पिछले कई दिनों से लगातार खराब मौसम के कारण इस सेवा को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग से होते हुए ही मां वैष्णो देवी की यात्रा करनी पड़ रही थी. वहीं अब मौसम साफ हो चुका है और श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी जारी कर दी गई है.    

वैष्णो देवी यात्रा में बाधा बन रहा मौसम 
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे काफी तबाही मची है. बीते दिनों घाटी के किश्तवाड़ और कठुआ जिले में बादल फटने के कारण भूस्खलन आया था. इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई है. वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में भी मौसम बार-बार बाधा बनने का काम कर रहा है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रविवार 17 अगस्त 2025 को रात 11 बजे यात्रा स्थगित कर दी गई है. अगले दिन सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर यात्रा को बहाल किया गया.    

ये भी पढ़ें- 'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' पीएम मोदी ने पूछा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराकर दिया जवाब

भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाबल 
सोमवार को भी मौसम खराब था. इस दौरान माता वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत पर काले घने बादल जमे हुए थे, जिसके चलते हेलीकॉ़प्टर सेवा को चालू करने की अनुमति नहीं दी गई. ऐसे में कई श्रद्धालुओं को पिट्ठू-पालकी और घोड़े के सहारे अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी. वहीं यात्रा को लेकर भैरव घाटी समेत जगह-जगह पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और CRPF के अधिकारी तैनात हैं. ये लोग यात्रा पर नजर बनाए रखे हैं.   

ये भी पढ़ें- दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ

 श्राइन बोर्ड की श्रद्धालुओं से अपील 
बता दें कि श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं को दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है ताकि मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. बता दें कि रविवार 17 अगस्त 2025 को 16546 श्रद्धालु माता वैष्णो के दरबार पहुंचे थे. वहीं सोमवार 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक लगभग 17500 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाके भवन की ओर रवाना हुए थे माता वैष्णो देवी के मंदिर में लगातार भक्तों का आना-जाना लगा है.    

FAQ

वैष्णो देवी यात्रा में कितने श्रद्धालु पहुंचे?
 रविवार 17 अगस्त 2025 को 16546 श्रद्धालु माता वैष्णो के दरबार पहुंचे थे, जबकि सोमवार 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक लगभग 17500 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाके भवन की ओर रवाना हुए थे. 

हेलीकॉप्टर सेवा के लिए क्या व्यवस्था है?
हेलीकॉप्टर सेवा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं और श्रद्धालुओं को दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है. 

वैष्णो देवी यात्रा के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
श्रद्धालुओं को दिशानिर्देशों का पालन करने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

vaishno devi yatra

Trending news

केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
;