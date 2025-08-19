माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप, श्रद्धालु इन बातों का रखें ध्यान

Helicopter Service For Vaishno Devi Yatra: जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है. वहीं श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलिकॉप्टर सेवा को बंद करने के बाद वापस शुरू कर दिया गया है.
Vaishno Devi Yatra: जम्मू-कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलिकॉप्टर सेवा एक बार फिर सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है. पिछले कई दिनों से लगातार खराब मौसम के कारण इस सेवा को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग से होते हुए ही मां वैष्णो देवी की यात्रा करनी पड़ रही थी. वहीं अब मौसम साफ हो चुका है और श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी जारी कर दी गई है.
वैष्णो देवी यात्रा में बाधा बन रहा मौसम
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे काफी तबाही मची है. बीते दिनों घाटी के किश्तवाड़ और कठुआ जिले में बादल फटने के कारण भूस्खलन आया था. इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई है. वहीं श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में भी मौसम बार-बार बाधा बनने का काम कर रहा है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए रविवार 17 अगस्त 2025 को रात 11 बजे यात्रा स्थगित कर दी गई है. अगले दिन सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर यात्रा को बहाल किया गया.
भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षाबल
सोमवार को भी मौसम खराब था. इस दौरान माता वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत पर काले घने बादल जमे हुए थे, जिसके चलते हेलीकॉ़प्टर सेवा को चालू करने की अनुमति नहीं दी गई. ऐसे में कई श्रद्धालुओं को पिट्ठू-पालकी और घोड़े के सहारे अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी. वहीं यात्रा को लेकर भैरव घाटी समेत जगह-जगह पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट और CRPF के अधिकारी तैनात हैं. ये लोग यात्रा पर नजर बनाए रखे हैं.
श्राइन बोर्ड की श्रद्धालुओं से अपील
बता दें कि श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं को दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है ताकि मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. बता दें कि रविवार 17 अगस्त 2025 को 16546 श्रद्धालु माता वैष्णो के दरबार पहुंचे थे. वहीं सोमवार 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक लगभग 17500 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाके भवन की ओर रवाना हुए थे माता वैष्णो देवी के मंदिर में लगातार भक्तों का आना-जाना लगा है.
FAQ
वैष्णो देवी यात्रा में कितने श्रद्धालु पहुंचे?
रविवार 17 अगस्त 2025 को 16546 श्रद्धालु माता वैष्णो के दरबार पहुंचे थे, जबकि सोमवार 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक लगभग 17500 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाके भवन की ओर रवाना हुए थे.
हेलीकॉप्टर सेवा के लिए क्या व्यवस्था है?
हेलीकॉप्टर सेवा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं और श्रद्धालुओं को दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है.
वैष्णो देवी यात्रा के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
श्रद्धालुओं को दिशानिर्देशों का पालन करने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है.
