/जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में भी बनेगी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा और त्वरित न्याय की दिशा में केंद्र ने अहम कदम उठाते हुए हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच काफी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा. सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उन दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जम्मू-कश्मीर तक की दूरी से राहत देगा, जो न्याय के लिए लद्दाख से श्रीनगर तक की दूरी तय करते हैं. ऐसे लोगों को अब अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इतनी कठिन यात्राएं नहीं करनी होंगी. हाई कोर्ट की इस नई बेंच के बनने से लद्दाख में रहने वाले लोगों का न सिर्फ समय ही बचेगा बल्कि उनके मुकदमों का निपटारा भी सही समय पर होगा. इसके अलावा उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा. केंद्र सरकार का यह कदम लद्दाख के विकास और वहां रहने वाले लोगों को संवैधानिक अधिकार व सुविधाएं दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.
न्याय के लिए अब होगी आसान पहुंच: लद्दाख के निवासियों को अब अपने कानूनी मामलों और अपीलों के लिए श्रीनगर या जम्मू की लंबी और खर्चीली यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी.
समय और पैसे की बचत: स्थानीय स्तर पर कोर्ट बेंच होने से मामलों की सुनवाई तेजी से होगी, जिससे कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचेंगे.
भौगोलिक चुनौतियों से राहत: सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख का संपर्क बाकी हिस्सों से कट जाता है. स्थानीय बेंच होने से विषम मौसम में भी न्यायिक प्रक्रिया बिना रुके चलती रहेगी.
संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा: यह कदम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनाए जाने के बाद वहां के लोगों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा और प्रशासनिक स्वायत्तता को और मजबूत करता है.
मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय: यह निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और वहां के नागरिकों के जीवन को आसान (Ease of Living) बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.