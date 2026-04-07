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Hindi Newsदेशघाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे; चेहरे फर खिली फूलों जैसी खुशी

घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे; चेहरे फर खिली फूलों जैसी खुशी

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में शेर-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने कैंसर के मरीज बच्चों के लिए एक खास थेरेपी का आयोजन किया, जिसमें उन्हें ट्यूलिप गार्डन विजिट के लिए ले जाया गया. इस यात्रा का मकसद बच्चों में प्रोत्साहन को बढ़ावा देना था.    

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:11 PM IST
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घाटी में दिल छू लेने वाली पहल, ट्यूलिप गार्डन विजिट पर पहुंचे कैंसर के मरीज बच्चे; चेहरे फर खिली फूलों जैसी खुशी

Jammu-Kashmir News: कश्मीर के एक अस्पताल ने कैंसर के मरीज बच्चों के लिए एक खास थेरेपी का आयोजन किया गया, जिसमें 4-18 साल की उम्र के कई बच्चों ने हिस्सा लिया.  SKIMS (शेर-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) ने बताया कि इस तरह के सकारात्मक बाहरी अनुभव इन मरीजों पर अच्छा असर डाल सकते हैं, जिससे उन्हें तनाव कम करने और बच्चों की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलती है. बच्चों के साथ एक खास मेडिकल टीम भी थी, जिसमें सीनियर फैकल्टी सदस्य, मेडिकल ऑफिसर और रेजिडेंट डॉक्टर शामिल थे, ताकि पूरी यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित किया जा सके. बागवानी विभाग (Department of Floriculture) ने सभी प्रतिभागियों के लिए फ्री एंट्री और भोजन की व्यवस्था करके इस यात्रा को आसान बनाया. 

ट्यूलिप फूलों का लिया आनंद 

इस सैर का समय बच्चों के कीमोथेरेपी शेड्यूल को ध्यान में रखकर सावधानी से तय किया गया था, ताकि इलाज की कोई भी डोज छूटे नहीं और साथ ही उन्हें अस्पताल के माहौल से एक बहुत जरूरी ब्रेक भी मिल सके. खिले हुए रंग-बिरंगे ट्यूलिप फूलों के बीच उम्मीद की किरणें खिल उठीं, जब कैंसर से जूझ रहे बच्चों ने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में एक खास सैर का आनंद लिया. ये नन्हे मरीज SKIMS से डल झील के किनारे होते हुए वहां पहुंचे. SKIMS के डायरेक्टर प्रोफेसर एम अशरफ गनी ने इस पहल को हरी झंडी दिखाई. यह SKIMS की तरफ से आयोजित पहली 'थेराप्यूटिक गार्डन विजिट' थी. मास्क पहने हुए और अपने साथ आए शांत अटेंडेंट्स के साथ बैठे बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे. बाद में ली गई तस्वीरों में पूरा ग्रुप एक साथ मुस्कुराता हुआ नजर आया, जो अस्पताल के वार्डों से मिली एक दुर्लभ राहत थी. 

बच्चों को मिला प्रोत्साहन

प्रोफेसर एम अशरफ गनी ने कहा,' यह सैर हमारी इम्यूनोथेरेपी की कोशिशों का एक हिस्सा है, जिसका मकसद उम्मीद, आशावाद और सकारात्मकता के जरिए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है. उन्होंने इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार भी समझाया. उन्होंने बताया कि सकारात्मक अनुभव 'हाइपोथैलेमिक-पिट्यूटरी-एड्रिनल (HPA) एक्सिस' पर असर डालते हैं, जिससे भावनात्मक सेहत बेहतर होती है. इंसानी शरीर की अंदरूनी रोग प्रतिरोधक क्षमता न सिर्फ संक्रमणों से लड़ती है, बल्कि कैंसर की कोशिकाओं से भी मुकाबला करती है. इस तरह के प्रोत्साहन इलाज को और भी अधिक असरदार बना देते हैं.' 

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बच्चों के मूड में सुधार 

बच्चों के साथ गए डॉक्टरों ने बताया कि उनके मूड में बहुत तेजी से सुधार देखने को मिला. प्रोफेसर गनी ने आगे कहा,' बच्चे बहुत खुश थे. इससे उन्हें और उनके परिवारों को यह भरोसा मिलता है कि वे इस बीमारी से लड़ सकते हैं.' अस्पताल ने बताया कि भविष्य के चरणों में वे कैंसर से उबर चुके और डायबिटीज से पीड़ित और भी बच्चों के लिए ऐसी सैर का आयोजन करेंगे, ताकि वे भी प्रकृति की सुकून देने वाली गोद का अनुभव कर सकें. श्रीनगर के मशहूर बाग में, हजारों ट्यूलिप फूलों से घिरे इस दिन ने सभी को यह याद दिलाया कि मुश्किल हालात में भी सुंदरता और खुशहाली फल-फूल सकती है. 

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