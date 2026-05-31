कोई गर्लफ्रेंड से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, कश्मीर में घुसने की कोशिश के वक्त 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार

Jammu Kashmir infiltration: सेना ने उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए LoC के पास तीन घुसपैठियों को पकड़ा है, जिसमें एक घुसपैठिया पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का था. सेना की चिनार कोर ने कहा कि एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च चलाया गया था. आगे की जांच जारी है. सेना ने रविवार को बताया कि उसने उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले के उरी सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चलाए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में तीन लोगों को पकड़ लिया. पकड़े गए लोगों में सोपोर के दो निवासी भी शामिल हैं.

प्रेमिका से मिलने पाकिस्तान से आया

एक घुसपैठिये ने बताया कि वो सीमापार करके अपनी मोहब्बत से मिलने आया था. गिरफ्तार हुए घुसपैठियों में एक का नाम जीशान मीर बताया जा रहा है, जिसने उरी सेक्टर में अपनी भारतीय प्रेमिका बानो से मिलने के लिए सीमा पार की थी. घुसपैठ की ये कोशिशें एलओसी पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हुई हैं, और सुरक्षा एजेंसियां ​​दोनों मामलों में अपनी जांच जारी रखे हुए हैं. जीशान मीर के मोहब्बत वाले मैटर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

12 Grenadiers Indian army apprehended a Pakistani man named Zeeshan Mir who crossed LOC in Uri sector to meet his Indian girlfriend Imam Bano pic.twitter.com/xXYC4wzRyA Add Zee News as a Preferred Source — KiloMike2(@TacticalKafir) May 31, 2026

न्यूज़ एजेंसी JKNS के मुताबिक भारतीय सेना की चिनार कोर ने X पर एक पोस्ट में बताया कि खास खुफिया जानकारी मिलने के बाद उरी के आस-पास के इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था.

सेना ने बताया कि सोपोर के दो लोगों को सैनिकों ने उस समय पकड़ लिया, जब वे कथित तौर पर अपने साथी गाइड के साथ उरी सेक्टर के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे. सेना ने कहा, 'खास खुफिया जानकारी के आधार पर, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला के उरी इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया. सोपोर के दो लोगों को चौकस 'चिनार वॉरियर्स' ने उस समय पकड़ लिया, जब वे अपने साथी गाइड के साथ मिलकर उरी सेक्टर में गलत इरादे से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे. आगे की जांच जारी है.'

एक अलग बयान में, चिनार कोर ने बताया कि उरी सेक्टर में एलओसी (LoC) पार करते समय रोके जाने के बाद PoJK के एक घुसपैठिए को भी पकड़ लिया गया. सेना के मुताबिक चौकस सैनिकों ने घुसपैठिए को ललकारा और बिना किसी नुकसान के उसे पकड़ लिया.