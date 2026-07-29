/उफनता नाला, टूटा पुल और 60 हजार लोगों की पुकार... प्रशासन कब जागेगा? कश्मीर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. कई इलाके अब भी मुख्य सड़कों से कटे हुए हैं, तो कई गांवों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन कठुआ जिले के बेला इलाके की तस्वीर सबसे ज्यादा भयावह है, जहां एक पुल के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने से 60 हजार से अधिक आबादी का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है.
जमीन पर हकीकत जानने और प्रशासन तक लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए 'ZEE NEWS' की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव वाले नाले को पार करते हुए प्रभावित गांवों तक पहुंची. टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को करीब से देखा, जो अब तक प्रशासनिक फाइलों से दूर हैं.
स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले साल आई बाढ़ में इस पुल को भारी नुकसान पहुंचा था. इसके बाद प्रशासन की ओर से स्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया गया. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर एक अस्थायी रास्ता तैयार किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने उसे भी बहा दिया. अब लोगों के सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं या तो जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करें या फिर 25 से 30 किलोमीटर लंबा दूसरा रास्ता अपनाएं.
स्थानीय लोगों ने बताया कि जो रास्ता पहले 5 मिनट में तय हो जाता था आज उसके लिए हमें 3 घंटे लग जाते हैं.
ग्रामीणों ने बताया कि पुल टूटने से सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है. छात्र-छात्राएं स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं. सरकारी स्कूलों में पढ़ाने आने वाले शिक्षक, स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी भी समय पर अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. स्थानीय महिलाओं ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के समय हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती.
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से लगातार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. उनका आरोप है कि प्रशासन उनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि युद्ध स्तर पर नए पुल का निर्माण कराया जाए या फिर तत्काल वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग बनाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज, मजदूरों की रोज़ी-रोटी और सरकारी सेवाएं फिर से सामान्य हो सकें.