आतंकवादियों ने पिता-चाचा को मारा...कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?

Kishtwar Cloud Burst: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती में गुरुवार दोपहर भीषण बादल फटने से कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. बादल फटने से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना क्षेत्र की विधायक शगुन पर क्या बोलीं, चलिए जानते हैं.
Jammu Kashmir Kishtwar Cloud Burst: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है. उत्तराखंड के धराली के बाद अब जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से हड़कंप मच गया है. बादल फटने की ये दर्दनाक घटना मचैल माता तीर्थयात्रा वाली रूट पर हुई है. इस हादसे में अब तक कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है. फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू जारी है और मौके प्रशासन मौजूद हैं. इस भीषण हादसे पर किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक ने शगुन परिहार ने ज़ी न्यूज से बातचीत की और हालात के बारे में जानकारी दी.
विधायक के मुताबिक, वे घटनास्थल के लिए निकल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि मौके पर स्थनीय प्रशासन के अलावा कई लीडर्स पहुंच चुके हैं. कई एंबुलेंस को मौके पर भेज दिया गया है. हालांकि, उन्होंने हताहत और घायलों की तादाद को लेकर कोई पुष्टि नहीं की. उन्होंने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को मैसेज देते हुए कहा कि आप लोग घबराएं नहीं. बादल फटने की घटना की वजह से आसपास के कितने किमी तक में इसका असर हुआ है? इस पर उन्होंने कहा कि लंगर शेड और मेडिकल हेल्थ केयर के पास नुकसान हुआ है. किश्तवाड़ विधायक ने कहा कि एक कंजेस्टेड से इलाके में काफी लोग थे, वहां भी नुकसान हुआ है.
रिपोर्ट के मुताबिक, बादल फटने से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना से अचानक आई बाढ़ में देखते ही देखते कई घर और गाड़ी भी बाढ़ की चपेट में आ गए. 29 साल की शगुन परिहार 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में सबसे कम उम्र की विधायक बनीं हैं. अक्सर उग्रवाद से ग्रस्त किश्तवाड़ जिले में उनकी जीत कई मायनों में अहम थी. सियासत में शगुन का सफर काफी दुखद रहा है. उनके पिता अजीत परिहार, जो भाजपा के एक पदाधिकारी थे और उनके चाचा अनिल की 1 नवंबर, 2018 को पंचायत चुनाव से कुछ दिन पहले हिज्बुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों ने हत्या कर दी थी. इस घटना ने उनपर और उनके कम्युनिटी को गहरे जख्म दिए.
वे सियासत में कदम रखने से पहले अपनी पढ़ाई में पूरी तरह रमी रहीं. शगुन इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी कर रही हैं और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स में एमटेक की डिग्री भी है. जबकि शगुन ने कभी सियासत में उतरने की योजना नहीं बनाई थी. हालांकि, उनके परिवार की विरासत और कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें इस क्षेत्र में खींच लाया.
वे इस चुनाव में जीतने वाली सिर्फ तीन महिलाओं में से एक हैं. उनकी जीत का रास्ता चुनौतियों से भरा था. कांटे के मुकाबले में शगुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू और पीडीपी के फिरदौस अहमद टाक को शिकस्त दी. उन्होंने मात्र 521 वोटों से जीत हासिल की. शगुन को किश्तवाड़ से मैदान में उतारने का भाजपा का फैसला एक रणनीतिक कदम था. अच्छी-खासी मुस्लिम आबादी और कम हिंदू समुदाय के साथ किश्तवाड़ सीट पर पारंपरिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा रहा है.
