Hindi Newsदेश

Cloudburst In Kishtwar: किश्तवाड़ में बादल फटने पर आई बाढ़ से काफी तबाही मची है.  सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासन पीड़ितों के बचाव कार्य में जुटी है. अबतक 53 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. 

Aug 16, 2025, 11:23 AM IST
Kishtwar Cloudburst: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से तबाही मची है, जिसको लेकर राहत और बचाव कार्य जारी है. इस दौरान 53 लोगों के शव बरामद कर उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला भी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने किश्तवाड़ के चसोती गांव पहुंचे हैं. यहां उन्होंने सेना से बातचीत की. 

फुल स्विंग में चल रहा बचाव कार्य 
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 'X' पर जानकारी देते हुए बताया कि राहत और बचाव कार्य 'फुल स्विंग' में चल रहा है. इसके लिए सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है.

जितेंद्र सिंह ने पोस्ट में लिखा,' मैं सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासन के साहसिक प्रयासों की तहे दिल से सराहना करता हूं, जिन्होंने इस कठिन परिस्थिति में, जो एक प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ दुर्गम पहाड़ी इलाकों, अपर्याप्त संपर्क और खराब मौसम जैसी प्राकृतिक बाधाओं से जूझ रही है हर संभव प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. स्थानीय निवासियों की भी उतनी ही सराहना की जानी चाहिए, जो 14 अगस्त की दोपहर को हुए भीषण बादल फटने की घटना से सभी स्तब्ध थे और सबसे पहले तुरंत कार्रवाई में जुट गए थे.' 

वायु सेना भी अलर्ट 
उन्होंने लिखा,' इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं. 53 शव पहले ही बरामद हो चुके हैं और आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिए गए हैं. यह सोचकर डर लगता है कि कितने और लोग अभी भी मलबे में दबे हैं और कितने लोग उन जानलेवा 15 सेकंड में बह गए.' सूत्रों के मुताबिक बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भारतीय वायु सेना को ऑपरेशन में सहयोग के लिए तैयार रखा गया है और जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए जम्मू और उधमपुर में दो MI17 हेलीकॉप्टर और एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है.  

पीएम का संबोधन 
बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश भर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी. उन्होंने लाल किले से कहा,' प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है. पिछले कुछ दिनों से हम प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन, बादल फटने और कई अन्य आपदाओं का सामना कर रहे हैं. हमारी संवेदनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं.' बता दें कि यह घटना श्री मचैल यात्रा के लिए खड़े चार पहिया वाहन और अस्थायी दुकानों वाली जगह हुई है. ऐसे में श्री मचैल यात्रा अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है.   

FAQ  
बादल फटने की घटना कहां हुई है? 
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोती गांव में बादल फटने की घटना हुई है, जिससे अचानक बाढ़ आ गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. 

बचाव कार्य में कौन-कौन शामिल है? 
सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू-कश्मीर पुलिस, NDRF और SDRF की टीमें बचाव कार्य में शामिल हैं. 

