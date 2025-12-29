'लकड़ी काटने से किया मना तो पूरा गांव उठकर आ गया....', घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा

Jammu-Kashmir Communal Violence: जम्मू-कश्मीर में लकड़ी काटने को लेकर दो समुदाय के बीच झड़प हो गई. घटना को लेकर पुलिस ने इलाके में CRPF को तैनात किया है.
Jammu-Kashmir Kishtwar Clash: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़पर देखने को मिली है. उनके बीच लकड़ी काटने को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जो धीरे-धीरे झड़प में बदल गया. इसको लेकर वहां जमकर पत्थरबाजी भी देखने को मिली है. पुलिस की ओर से झड़प में शामिल दोनों समुदायों के सदस्यों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया. इसके साथ ही घाटी में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए CRPF को तैनात किया है.
बता दें कि पूरा विवाद मस्जिद के पास स्थित एक पेड़ की लकड़ी काटने को लेकर विवाद शुरु हुआ. मौलवी ने कुछ बच्चों को लकड़ी काटने के लिए डांटा था, जिसके बाद यह विवाद शुरु हुआ. घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. बढ़ते विवाद को लेकर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों समुदाय के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया.
घटना को लेकर लोगों ने बताया कि एक हिंदू बच्चा मस्जिद के पास पेड़ से लकड़ी काट रहा था. मौलवी के डांटने के बाद बच्चा पास के एक गांव में गया और फिर वहां से आकर कुछ लोग झगड़ा करने लगे, जिसके बाद यह विवाद शुरु हुआ. इस दौरान दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद के दौरान मस्जिद पर अटैक किया गया. घटना को लेकर क्षेत्र में काफी समय तक तनाव रहा, जिसके बाद पुलिस ने माहौल शांत करवाया और इलाके में CRPF को तैनात किया. छोटी सी बात को लेकर पूरे मैहौल में बढ़े तनाव को लेकर अब पुलिस भी अलर्ट हो गई है.
खबर अपडेट की जा रही है.
