/किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में गिरी स्कॉर्पियो; 5 की मौत

हादसे को लेकर नदी से बरामद किए गए शवों की अभी आधिकारिक पबचान नहीं हो पाई है. पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता भी सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना और लोगों की तलाश जारी रखना है. अधिकारियों का यह भी कहना है कि घटना के दौरान गाड़ी में मौजूद लोगों की सटीक संख्या का भी पता नहीं लग पाया है. आशंका बताई जा रही है कि इस घटना में हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती हैं. नदी के तेज बहाव के बीच युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.