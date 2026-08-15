/किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में गिरी स्कॉर्पियो; 5 की मौत

Kishtwar Road Accident: जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक यहां एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में जा गिरी.
जानकारी के मुताबिक, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर HR29AG-0648 था और यह डांगदारू से साउंडर की ओर जा रही थी. सुबह लगभग 10 बजकर 45 मिनट पर डांगदारू इलाके के यैनवान में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से फिसली और लुढ़कते हुए चिनाब नदी में जा गिरी.
हादसे की सूचना मिलते ही दच्छन पुलिस स्टेशन की टीम ने स्थानीय लोगों और अन्य बचाव दलों की मदद से राहत और बचाव अभियान शुरू किया.
#WATCH | Kishtwar, Jammu and Kashmir | DC Pankaj Kumar Sharma says, “At around 10:30 am today, a car with HR number carrying labourers working on a project in Damduru plunged about 200-300 feet down. We have recovered five bodies so far… We have taken the bodies to Dachhan for… pic.twitter.com/XupIE0OJs6
— ANI (@ANI) August 15, 2026
अधिकारियों ने बताया कि अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं. मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के समय वाहन में कुल कितने लोग सवार थे. बचाव और रिकवरी अभियान अभी जारी है. पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
हादसे को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुख जताया.
Pained by the loss of five lives in a tragic road accident in Dachhan, Kishtwar. My heartfelt condolences to the bereaved families. Have directed the District Administration and senior officials to ensure immediate assistance is provided to those affected.
— Manoj Sinha (@manojsinha_) August 15, 2026
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' किश्तवाड़ के दच्छन में एक दुखद सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत से बेहद दुख हुआ है. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. मैंने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए.'
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हादसे को लेकर किश्तवाड़ DC से बातचीत की.
Spoke to DC #Kishtwar, Sh. Pankaj Kumar Sharma, after receiving the report of a road accident in the Dachhan area, involving a Scorpio vehicle which rolled down into a deep gorge at Yaivan.
Unfortunately, all the 5 passengers travelling in the vehicle lost their lives on the…
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 15, 2026
उन्होंने घटना को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' दच्छन इलाके में एक सड़क हादसे की रिपोर्ट मिलने के बाद किश्तवाड़ के DC पंकज कुमार शर्मा से बात की. स दुर्घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी याइवन में एक गहरी खाई में गिर गई थी. दुर्भाग्य से गाड़ी में सवार सभी 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाए हैं.'
हादसे को लेकर नदी से बरामद किए गए शवों की अभी आधिकारिक पबचान नहीं हो पाई है. पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता भी सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना और लोगों की तलाश जारी रखना है. अधिकारियों का यह भी कहना है कि घटना के दौरान गाड़ी में मौजूद लोगों की सटीक संख्या का भी पता नहीं लग पाया है. आशंका बताई जा रही है कि इस घटना में हताहतों की संख्या और भी बढ़ सकती हैं. नदी के तेज बहाव के बीच युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.