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किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में गिरी स्कॉर्पियो; 5 की मौत

Road Accident In Kishtwar: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा देखने को मिला है. यहां एक वाहन सड़क से फिसलकर लुढ़कते हुए चिनाब नदी में जा गिरी. घटना को लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:44 PM IST
किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में गिरी स्कॉर्पियो; 5 की मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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