Advertisement
trendingNow13091358
Hindi Newsदेशजम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में एहतियातन 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सेवाएं सस्पेंड; सेना चला रही ऑपरेशन

जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में एहतियातन 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सेवाएं सस्पेंड; सेना चला रही ऑपरेशन

Counter-Terrorism Operation: जम्मू-कश्मीर सरकार ने किश्तवाड़ के सिंहपोरा, चिंगम और चतरू इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. यह कदम आतंकवादियों के गलत इस्तेमाल को रोकने और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है. सेना और पुलिस पूरे इलाके में ड्रोन व हेलीकॉप्टर की मदद से तलाशी अभियान चला रही हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Jammu & Kashmir: जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा, चिंगम और चतरू इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. यह कदम राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा मोबाइल नेटवर्क के गलत इस्तेमाल को रोकने और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उठाया गया है.

इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती ने आधिकारिक आदेश जारी किया. बता दें, किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बल आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए व्यापक ऑपरेशन चला रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, चतरू और आसपास के क्षेत्रों में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिल रही है, जिसके चलते इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है.

हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से चल रहा ऑपरेशन

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है, जिससे आतंकियों की मूवमेंट पर निगरानी और तेज हो सके. भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार मौके पर मौजूद हैं और अभियान की निगरानी कर रहे हैं. 

बता दें, किश्तवाड़ के सिंगपोरा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ 2 हफ्ते पहले शुरू हुई थी और तब से सुरक्षा बल आतंकियों को घेरने और उनके ठिकानों का पता लगाने में लगे हुए हैं. ऑपरेशन के दौरान इलाके में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी; अब बदलना होगा हेयर कलर

अधिकारियों ने कहा कि मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन केवल अस्थायी है और यह सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के सफल संचालन और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है. नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें. सुरक्षा बलों का यह अभियान किश्तवाड़ में आतंकवाद को खत्म करने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, ताकि इलाके में स्थायी शांति कायम की जा सके.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Jammu & Kashmir

Trending news

जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा रहा
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा रहा
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय