Advertisement
trendingNow13098036
Hindi NewsदेशJ-K: उधमपुर के बाद किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर

J-K: उधमपुर के बाद किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर


Jammu-Kashmir Terrorist Encounter: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की ओर से आतंकवादियों को घेरने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान पूरे इलाके समेत 2-3 आतंकियों को घेर लिया गया. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 04, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

J-K: उधमपुर के बाद किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ के छत्रू इलाके में बुधवार 4 फरवरी 2026 को आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पैरा स्पेशल फोर्सेज समेत सुरक्षाबलों की संयुक्त टीमों ने पूरे इलाके समेत 2-3 आतंकियों को घेर लिया है. सुरक्षाबलों की ओर से आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया. बताया जा रहा है कि इनमें से एक आतंकी की मौत हो गई है. 

एक आतंकी ढेर 

बता दें कि किश्तवाड़ के घने जंगलों में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए लगातार तलाशी अभियान अभियान चलाया जा रहा है. इसको लेकर यहां पहले भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है. बता दें कि आज शाम करीब 5 बजकर 45 मिनट पर किश्तवाड़ के दिछार इलाके में CIF डेल्टा व्हाइटनाइट कॉर्प्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों ने चल रहे जॉइंट ऑपरेशन त्राशी-I में भाग रहे आतंकवादियों से फिर से संपर्क स्थापित किया. इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया. फिलहाल ऑपरेशन जारी है.   

ये भी पढ़ें- 'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे संसद से भाग जाते हैं....,' सदन में पीएम का भाषण टलने पर विपक्ष का कटाक्ष, TMC ने उठाई उंगली  

Add Zee News as a Preferred Source

 

सुरक्षाबलों के टारगेट पर आतंकी 

आतंक के खिलाफ अभियान को लेकर किश्तवाड़ के ऊंचे और बर्फीले इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है. बता दें कि पिछले 18 दिनों में छत्रू इलाके में सुरक्षाबलों का आतंकिवादियों के साथ यह पांचवा एनकाउंटर है. यहां पुलिस और सेना की ओर से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से संबंधित आतंकवादियों की तलाश की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक ताजा एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब पुलिस और सेना की टीम की ओर से चिंगम जंगल में तलाशी ली जा रही थी. 

ये भी पढ़ें- 'सिर्फ नाम काटने के लिए किया जा रहा इस्तेमाल...,' SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप

 

लगातार जारी है तलाशी अभियान 

बता दें कि छत्रू इलाका बर्फ से ढका है. यहां सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच 18 जनवरी 2026 को पहला एनकाउंटर हुआ था, जिसमें आतंकियों का पीछा करते हुए एक पैराट्रूपर की मौत हो गई थी और 7 जवान घायल हो गए थे. इस दौरान आतंकी कठिन इलाके और घनी हरियाली के चलते भागने में सफल रहे, लेकिन 22 जनवरी 2026 को उन्हें वापस रोक लिया गया. सुरक्षाबलों के मुताबिक इस बार भी सुरक्षाबलों को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने आतंकियों की तलाशी जारी रखी. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Jammu-kashmir

Trending news

'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल