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Hindi NewsदेशJammu Kashmir: कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार; बड़े नेटवर्क का खुलासा

Jammu Kashmir: कुलगाम में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हफ्तों में 10 FIR; 14 ड्रग तस्कर गिरफ्तार; बड़े नेटवर्क का खुलासा

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम पुलिस ने तीन हफ्तों में नशे के खिलाफ बड़े अभियान में 10 NDPS मामले दर्ज कर 14 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई में हेरोइन, चरस, भांग और नकदी बरामद हुई है. जांच में अंतर-जिला ड्रग नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है. पुलिस ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अभियान जारी रखने की बात कही है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:24 PM IST
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NDPS Cases Kulgam
NDPS Cases Kulgam

Kulgam Police Drug Crackdown: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए NDPS एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए और 14 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक लगातार और तेज अभियान में कुलगाम पुलिस ने पिछले 3 हफ्तों के दौरान NDPS के तहत 10 FIR दर्ज की हैं (जिनमें PS काजीगुंड की 09 FIR और PS देवसर की 01 FIR शामिल है), जिसके चलते 14 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं.

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कई प्रकार के नशीले पदार्थ हुए बरामद

इन ऑपरेशनों के दौरान, कुल मिलाकर 415.61 ग्राम हेरोइन, 1348 ग्राम चरस (पाउडर और चरस जैसे पदार्थ सहित), 1.5 किलोग्राम भांग की पत्तियां और ₹137990 की नकदी बरामद की गई है. जांच ​​से आगे चलकर कई बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता चला है और उसके बाद और भी गिरफ़्तारियां हुई हैं, जिससे एक बड़े और संगठित नशीले पदार्थों के नेटवर्क की मौजूदगी का संकेत मिलता है.

केस-वार विवरण इस प्रकार है

PS काजीगुंड की FIR संख्या 35/2026 में, फुर्राह में रासिक अहमद पैडर (पिता: मोहम्मद रमजान पैडर, निवासी: इमूह वेरीनाग) से 163 ग्राम चरस पाउडर बरामद किया गया.

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PS काजीगुंड की FIR संख्या 36/2026 में, ख्रेवान लस्सी पोरा क्रॉसिंग पर मोहम्मद इदरीस गनी (पिता: गुल मोहम्मद गनी, निवासी: फुर्राह) से 205 ग्राम चरस पाउडर बरामद किया गया.

PS काजीगुंड की FIR संख्या 41/2026 में, नासू बद्रागुंड में मकसूद अहमद नाइकू (पिता: सनाउल्लाह नाइकू, निवासी: नासू बद्रागुंड) से 310 ग्राम चरस बरामद की गई. PS काजीगुंड की FIR संख्या 43/2026 में, कुरिगाम में मोहम्मद रफीक मीर (पिता: मोहम्मद अमीन मीर, निवासी: पंजिनारा, श्रीनगर) और बाग हुसैन (पिता: शेर अली, निवासी: बेली चिरराना, जम्मू) से 278 ग्राम हेरोइन (16 ग्राम + बैकवर्ड लिंकेज के जरिए 262 ग्राम) और ₹17100 बरामद किए गए. 

जांच के दौरान, एक महत्वपूर्ण बैकवर्ड लिंकेज का पता चला जो बेली चिरराना (जम्मू) तक गया; वहां NDPS एक्ट की धारा 41(1) के तहत की गई तलाशी में 262 ग्राम हेरोइन बरामद हुई और एक अंतर-जिला ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ. PS काजीगुंड की FIR संख्या 52/2026 में, न्यू कॉलोनी कुरिगाम में रफाकत अहमद खान (पिता: मोहम्मद सादिक खान, निवासी: न्यू कॉलोनी कुरिगाम) से 1.5 किलोग्राम भांग की पत्तियां बरामद की गईं. PS काजीगुंड की FIR संख्या 53/2026 में, काजीगुंड में म्युनिसिपल ऑफिस के पास साहिल फारूक (पिता: फारूक अहमद वागे, निवासी: काजीगुंड) से 5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.

PS काजीगुंड की FIR संख्या 58/2026 में, दोरू क्रॉसिंग के पास अपर बाजार में सिकंदर सिंह (पिता: वीसा खां, निवासी: साहिरपुरा, मोगा, पंजाब) और मोहम्मद शफी वानी (पिता: गुल मोहम्मद वानी, निवासी: DH पोरा) से 125.61 ग्राम हेरोइन और ₹85000 बरामद किए गए.

PS काजीगुंड की FIR संख्या 61/2026 में, वानपोरा में यावर अहमद डार (पिता: मोहम्मद अकबर डार, निवासी: मंडहोल) से 140 ग्राम चरस बरामद की गई. PS काजीगुंड की FIR संख्या 63/2026 में, नवा काजीगुंड में मोहम्मद मंटू शेख (पिता: चानो शेख) और समीना खातून (पत्नी: मोहम्मद मंटू शेख), निवासी नार्याल सिंगा बॉर्डर, दिल्ली से 7 ग्राम हेरोइन, 140 ग्राम चरस और ₹33690 बरामद किए गए.

ये भी पढ़ें: गुजरात से पकड़ा गया पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग का गुर्गा, ग्रेनेट सप्लाई और हमले की कर रहा था साजिश

PS देवसर की FIR संख्या 15/2026 में, जनरल रोड चेयान पर नाका चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए बिलाल अहमद टेंडा (पिता: बाबू टेंडा), निवासी गुर्जर बस्ती दर्दगुंड से, तलाशी के दौरान लगभग 40 ग्राम गांजा (चरस जैसा पदार्थ) और मोटरसाइकिल से 350 ग्राम पिसा हुआ गांजा जैसा पदार्थ (कुल लगभग 390 ग्राम), साथ ही ₹2200 बरामद किए गए.

जीरो-टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही पुलिस 

कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनायत अली चौधरी (IPS) ने दोहराया कि कुलगाम पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपना रही है. पुलिस नशीले पदार्थों के इस खतरे को जड़ से खत्म करने के अपने संकल्प पर अडिग रहेगी और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ अपने सघन अभियान जारी रखेगी.

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