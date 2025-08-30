25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर, क्यों बेरहमी पर उतरा मॉनसून?
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर, क्यों बेरहमी पर उतरा मॉनसून?

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है. 25 बादल फटने और 9 भूस्खलन की घटनाएं हुईं. जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 100 लोग लापता हैं. जानिए क्यों बरस रहा है कुदरत का कहर?

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:31 PM IST
Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. पिछले तीस दिनों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 25 बादल फटने और 9 भूस्खलन की घटनाएं हुईं, जिनमें 122 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग अभी भी लापता हैं. कुदरत के इस कहर से हर कोई चिंतित है. यही नहीं आईएमडी का कहना है कि अगले एक हफ्ते तक और भी आपदाएं आएंगी, जिससे लोगों को सतर्क रहना होगा वरना मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं.

इस साल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानसून विकराल रूप में आया, भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. धरती के बढ़ते हुए तापमान ने हिमालय के व्यवहार को बदल दिया है. शुक्रवार देर रात रामबन के राजगढ़ गांव में बादल फटने से चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है, पिछले एक महीने में यह 25वीं बादल फटने की घटना है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बादल फटने के अलावा 9 भूस्खलन की घटनाएं भी हुईं, इस सब में  लगभग 122 लोग मारे गए, 350 से ज़्यादा घायल हुए और लगभग 100 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। संपत्ति का नुकसान करोड़ों में आंका गया है. आज ही एक अन्य घटना में, जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले के माहोर इलाके में भूस्खलन से एक रिहायशी मकान के ढह जाने से सात लोगों के मारे जाने की आशंका है. अधिकारियों के अनुसार, यह घटना रात भर हुई तेज बारिश के बाद हुई. मृतकों में एक दंपत्ति और उनके पाँच बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कम है.

सबसे विनाशकारी घटनाएं किश्तवाड़ (14 अगस्त), कठुआ (17 अगस्त), डोडा (26 अगस्त), रियासी (27 अगस्त), सोनमर्ग (28 अगस्त) और राजघर (30 अगस्त) में हुईं. इन घटनाओं से बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा, तीर्थयात्राएं बाधित हुईं और इस क्षेत्र की चरम मौसम के प्रति संवेदनशीलता उजागर हुई. केंद्र और राज्य के अधिकारियों द्वारा समर्थित चल रहे बचाव और राहत प्रयास संकट का समाधान कर रहे हैं, लेकिन आपदा तैयारियों में व्यवस्थागत चुनौतियाँ बनी हुई हैं. डॉ. मुख्तार अहमद, मौसम विभाग के निदेशक ने कहा, "हमने पहले ही अनुमान लगाया था कि हिमालयी क्षेत्र में, खासकर जुलाई और अगस्त के महीनों में, मानसून तीव्र रहेगा. हमने पूरे क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि देखी है. जम्मू और कश्मीर में बादल फटने और अचानक बाढ़ की कई घटनाएं हुई हैं. जम्मू और कश्मीर में लगभग 9 से 10 बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और लद्दाख क्षेत्र में अचानक बाढ़ की 8 से 10 घटनाएं हुईं.

लद्दाख क्षेत्र से कुछ बड़ी घटनाओं सहित 18 बादल फटने की घटनाएं सामने आईं, हालांकि लद्दाख से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. नुकसान ज्यादातर बागवानी और कृषि क्षेत्रों को हुआ है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं, अचानक बाढ़ की घटनाओं और डूबने से भारी जनहानि हुई है. इन घटनाओं में सौ से अधिक लोग मारे गए हैं. अगस्त महीने में कई जिलों में भूस्खलन के अलावा कठुआ (बगार्ड, चांगडा, दिलवान-हुतली), रामबन, रियासी (सीला गांव) और जम्मू-श्रीनगर और कटरा-शिवखोरी राजमार्गों और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग और श्रीनगर लद्दाख राजमार्गों के साथ अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए. घरों, अन्य निजी और सरकारी बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ. मानसून-पश्चिमी विक्षोभ के परस्पर प्रभाव के कारण, पर्वतीय उत्थान के कारण बादल फटने की घटनाएँ होने की संभावना अधिक होती है.

जम्मू और कश्मीर में बादल फटने की बढ़ती आवृत्ति प्राकृतिक स्थलाकृति, तीव्र मानसून पैटर्न और पृथ्वी के गर्म होने के कारण है, जिससे वायुमंडलीय नमी और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ जाती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरनाक जलवायु परिवर्तन निकट भविष्य में बहुत अधिक हताहतों की दर, बुनियादी ढांचे की क्षति, पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण और सामाजिक-आर्थिक व्यवधान का कारण बन सकता है और सुझाव देते हैं कि भविष्य में आपदा जोखिम को कम करने के लिए आपदा तैयारी, बुनियादी ढांचे के लचीलेपन और जलवायु अनुकूलन में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने आगे बताया कि बादल फटना लगभग 20-30 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक की अचानक, तीव्र वर्षा है और प्राकृतिक और मानवजनित कारकों के संयोजन के कारण जम्मू और कश्मीर में यह अधिक बार होने लगा है. 

डॉ मुख्तार अहमद, मौसम विभाग के निदेशक ने कहा, "बादल फटने के कई कारण होते हैं. पहला, सक्रिय मानसून और पूर्वी हवा का मजबूत होना, जो हिमालय क्षेत्र के पास नम और गर्म होती है. दूसरा, जब पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का मिलन होता है. जम्मू संभाग में 26 और 27 अगस्त की हालिया घटनाएं पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के कारण हुईं. इसके अलावा, स्थलाकृति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, बढ़ते तापमान के रुझान बादल फटने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं. ऐसी घटनाओं से कई कारक जुड़े होते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालय पर्वतमाला की ओर नमी का प्रवाह बादल फटने का प्रमुख कारण है. इस वर्ष जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानसून भयानक रूप में आया, भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और आईएमडी का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक और भी आपदाएं आएंगी. आईएमडी ने सितंबर में मानसून समाप्त होने तक, विशेष रूप से कठुआ, सांबा, डोडा, जम्मू, रामबान और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में लगातार बारिश और बादल फटने की संभावना की चेतावनी दी है.

डॉ. मुख्तार अहमद, मौसम विभाग के निदेशक ने कहा, "आने वाले दिनों में, 2 सितंबर तक और अगले 24 घंटों तक और बारिश होने की संभावना है. जम्मू संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जम्मू शहर, सांबा, कठुआ और किश्तवाड़ में भी भारी बारिश होने की संभावना है. मध्यम से तीव्र वर्षा होने की संभावना है. 1 सितंबर से 2 सितंबर तक कश्मीर के दक्षिणी भाग में भी बारिश होने की संभावना है. फिर से बारिश होने की संभावना है, इस दौरान गरज, तेज़ हवाएं और बिजली कड़कने की संभावना है. इस दौरान बादल फटने की भी संभावना है जिससे और भूस्खलन हो सकता है. इसलिए लोगों को अगले 24 दिनों में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, 3 सितंबर के बाद मौसम बेहतर होगा. बढ़ते ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मानसून में परिवर्तनशीलता बढ़ रही है और हिमालय में चरम मौसम की घटनाएँ हो रही हैं. बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वायुमंडलीय नमी क्षमता बढ़ रही है और गर्म हवा अधिक नमी धारण करती है, जिससे भारी और स्थानीयकृत वर्षा हो रही है. जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जिनमें बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता भी शामिल है. अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जम्मू-कश्मीर हिमालय में अल्पकालिक, उच्च-तीव्रता वाली वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं. जम्मू-कश्मीर में इस पैटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो यह भविष्य में विनाशकारी साबित हो सकता है.

Syed Khalid Hussain

;