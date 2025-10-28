Advertisement
trendingNow12979008
Hindi Newsदेश

'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा

Jammu And Kashmir Land Regularisation Bill 2025: पीडीपी विधायक द्वारा लाए गए इस विधेयक में उन आवेदकों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव था जो कम से कम 20 वर्षों तक एक जगह लगातार रह रहे हैं. इसमें समाज के कमजोर वर्ग, खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोग और विकलांग लोग शामिल हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा

Omar Abdullah: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किए गए भूमि नियमितीकरण विधेयक को खारिज कर दिया गया है. इस विधेयक को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने खारिज किया है. इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा 'यह अवैध अतिक्रमणों को वैध बना देगा और राज्य की भूमि पर अवैध कब्जे को वैध बना सकता है'. दरअसल ये विधेयक उन लोगों और परिवारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए लाया गया था जो लंबे समय से जम्मू-कश्मीर राज्य की भूमि, चरागाह भूमि और अन्य सार्वजनिक जमीन पर रह रहे हैं.

रोशनी योजना का हवाला 
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मानना है कि राज्य की भूमि पर अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकते हैं. हालांकि, ऊपरी तौर पर ये आसान नजर आता है लेकिन 'अगर किसी ने सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसका मतलब ये तो नहीं की जमीन उसे दे देनी चाहिए '. उमर ने पिछली सरकार के लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए बनाई गई रोशनी योजना का भी हवाला दिया. इस योजना के तहत उन लोगों को फ्रीहोल्ड देना था जिनके पास उग्रवाद से पहले लीजहोल्ड था. पीडीपी विधायक द्वारा लाए गए इस विधेयक में उन आवेदकों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव था जो कम से कम 20 वर्षों तक एक जगह लगातार रह रहे हैं. इसमें समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोग और विकलांग लोग शामिल हैं. 

NC को पीडीपी ने दिया था समर्थन 
उमर अब्दु्ल्ला की अस्वीकृति पीडीपी के विधेयक पर उस वक्त आई है जब हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था.  जिसके बदौलत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश की चार में से तीन सीटों पर जीत हासिल की थी. विधेयक को अस्वीकृति मिलने पर विधायक पारा ने इसे विश्वासघात बताते हुए उमर पर आरोप लगाया की नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के हाथों में खेल रही है और भाजपा से डरती है. पारा यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा 'ये बुलडोजर विरोधी विधेयक है और उमर अपनी नीतियों के अनुरूप इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि, भाजपा इसे 'भूमि जिहाद' कहती है'. पारा ने उमर को बीजेपी से बिना डरे उनको चुनौती देने की नसीहत भी दे डाली. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़, वीडियो वायरल

वहीद पारा क्यों चाहते विधेयक?

पीडीपी विधायक का मानना है कि जो लोग 20 साल से ज्यादा समय से किसी जगह पर रह रहे हैं उनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए. दरअसल, 5 अगस्त, 2019 के बाद, अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बेदखली के नोटिस मिलने लगे और उन्हें जमीन खाली करने के आदेश भी दिए जाने लगे थे. इन्हीं लोगों के समर्थन के लिए पारा विधानसभा में ये विधेयक लेकर आए थे ताकि लंबे समय से एक जगह रह रहे लोगों को औपचारिक रूप से मालिकाना हक मिल सके और जम्मू-कश्मीर के लोगों के घरों और अधिकारों की सुरक्षा की जा सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu And Kashmir Land regularisation Bill

Trending news

नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
maharashtra news in hindi
नाम बदल गया, लेकिन झगड़ा नहीं थमा, संभाजीनगर को लेकर क्यों भिड़े BJP और AIMIM?
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
Ahemdabad News
'नहीं करूंगी तुम्हारी बेटी का इलाज...', महिला डॉक्टर ने जड़ा बच्ची के पिता को थप्पड़
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज