'पीडीपी को उमर अब्दुल्ला ने दिया धोखा...', इस बिल को खारिज करने पर भड़के वहीद पारा

Omar Abdullah: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा द्वारा पेश किए गए भूमि नियमितीकरण विधेयक को खारिज कर दिया गया है. इस विधेयक को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने खारिज किया है. इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा 'यह अवैध अतिक्रमणों को वैध बना देगा और राज्य की भूमि पर अवैध कब्जे को वैध बना सकता है'. दरअसल ये विधेयक उन लोगों और परिवारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए लाया गया था जो लंबे समय से जम्मू-कश्मीर राज्य की भूमि, चरागाह भूमि और अन्य सार्वजनिक जमीन पर रह रहे हैं.

रोशनी योजना का हवाला

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का मानना है कि राज्य की भूमि पर अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकते हैं. हालांकि, ऊपरी तौर पर ये आसान नजर आता है लेकिन 'अगर किसी ने सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो उसका मतलब ये तो नहीं की जमीन उसे दे देनी चाहिए '. उमर ने पिछली सरकार के लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए बनाई गई रोशनी योजना का भी हवाला दिया. इस योजना के तहत उन लोगों को फ्रीहोल्ड देना था जिनके पास उग्रवाद से पहले लीजहोल्ड था. पीडीपी विधायक द्वारा लाए गए इस विधेयक में उन आवेदकों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव था जो कम से कम 20 वर्षों तक एक जगह लगातार रह रहे हैं. इसमें समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोग और विकलांग लोग शामिल हैं.

NC को पीडीपी ने दिया था समर्थन

उमर अब्दु्ल्ला की अस्वीकृति पीडीपी के विधेयक पर उस वक्त आई है जब हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया था. जिसके बदौलत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश की चार में से तीन सीटों पर जीत हासिल की थी. विधेयक को अस्वीकृति मिलने पर विधायक पारा ने इसे विश्वासघात बताते हुए उमर पर आरोप लगाया की नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के हाथों में खेल रही है और भाजपा से डरती है. पारा यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा 'ये बुलडोजर विरोधी विधेयक है और उमर अपनी नीतियों के अनुरूप इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि, भाजपा इसे 'भूमि जिहाद' कहती है'. पारा ने उमर को बीजेपी से बिना डरे उनको चुनौती देने की नसीहत भी दे डाली.

वहीद पारा क्यों चाहते विधेयक?

पीडीपी विधायक का मानना है कि जो लोग 20 साल से ज्यादा समय से किसी जगह पर रह रहे हैं उनको उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए. दरअसल, 5 अगस्त, 2019 के बाद, अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बेदखली के नोटिस मिलने लगे और उन्हें जमीन खाली करने के आदेश भी दिए जाने लगे थे. इन्हीं लोगों के समर्थन के लिए पारा विधानसभा में ये विधेयक लेकर आए थे ताकि लंबे समय से एक जगह रह रहे लोगों को औपचारिक रूप से मालिकाना हक मिल सके और जम्मू-कश्मीर के लोगों के घरों और अधिकारों की सुरक्षा की जा सके.