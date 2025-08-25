 जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
देश

जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप

Landslide In Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते आए भूस्खलन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पंप दब गया. इस घटना के में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 25, 2025, 01:27 PM IST
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप

Jammu Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है. कई जगहों पर तो बादल फटने से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी आपदा भी देखने को मिली है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बारिश के चलते आए भीषण भूस्खलन के चलते एक पेट्रोल पंप मलबे में दब गया है. रविवार 24 अगस्त 2025 को उधमपुर के बल्ली नाला इलाके में आए भूस्खलन के चलते पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे गिरा, जिससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पंप दब गया. 

मलबे में दबा पेट्रोल पंप 
अधिकारियों के मुताबिक इस घटना से इलाके में भारी नुकसान हुआ है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. बचाव दल और मशीनरी को भूस्खलन के तुरंत बाद मलबा हटाने और नुकसान का आकलन करने के लिए काम पर लगा दिया गया है. घटना के चलते यहां सड़क मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को सफाई का काम पूरा न होने तक वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहा गया है.   

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री पद को शामिल किया... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात  

यातायात में आई परेशानी 
मीडिया से बातचीत के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया,' धार रोड पर दुधार नाले में मार्ग अवरुद्ध है. यहां बड़ी चट्टानें हैं. लोग बेहद परेशान हैं. यह सुबह की घटना है. यह पूरे मानसून में होता रहा है. लोग उधमपुर पहुंचने के लिए इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बस फंसे हुए लोगों को वहां पहुंचने में मदद करने की कोशिश कर रही है. लोग बस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.'   

ये भी पढे़ं- 'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ है जब....,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बड़ा बयान

पहाड़ दरकने से हुई घटना 
पेट्रोल पंप के मालिक जय पाल सिंह जामवाल के मुताबिक भूस्खलन रविवार 24 अगस्त 2025 की शाम करीब 7 बजे हुआ. जामवाल ने बताया,' पास के पहाड़ में एक दरार थी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर लोड बहेद ज्यादा हो गया था. इसी वजह से यह पूरा हादसा हुआ.' उन्होंने यह भी बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ दरकने की घटना दूर से ही दिखाई दे रही थी और आसपास के लोग पेट्रोल पंप से सामान निकालकर तैयार खड़े थे.  

FAQ 

भूस्खलन कब और कहां हुआ? 
भूस्खलन रविवार 24 अगस्त 2025 को उधमपुर के बल्ली नाला इलाके में हुआ.  

भूस्खलन से क्या नुकसान हुआ? 
एक पेट्रोल पंप मलबे में दब गया और इलाके में भारी नुकसान हुआ है. 

