जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप

Landslide In Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते आए भूस्खलन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पंप दब गया. इस घटना के में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.
Jammu Kashmir Landslide: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है. कई जगहों पर तो बादल फटने से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी आपदा भी देखने को मिली है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बारिश के चलते आए भीषण भूस्खलन के चलते एक पेट्रोल पंप मलबे में दब गया है. रविवार 24 अगस्त 2025 को उधमपुर के बल्ली नाला इलाके में आए भूस्खलन के चलते पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे गिरा, जिससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पंप दब गया.
मलबे में दबा पेट्रोल पंप
अधिकारियों के मुताबिक इस घटना से इलाके में भारी नुकसान हुआ है, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. बचाव दल और मशीनरी को भूस्खलन के तुरंत बाद मलबा हटाने और नुकसान का आकलन करने के लिए काम पर लगा दिया गया है. घटना के चलते यहां सड़क मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते यात्रियों को सफाई का काम पूरा न होने तक वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहा गया है.
यातायात में आई परेशानी
मीडिया से बातचीत के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया,' धार रोड पर दुधार नाले में मार्ग अवरुद्ध है. यहां बड़ी चट्टानें हैं. लोग बेहद परेशान हैं. यह सुबह की घटना है. यह पूरे मानसून में होता रहा है. लोग उधमपुर पहुंचने के लिए इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बस फंसे हुए लोगों को वहां पहुंचने में मदद करने की कोशिश कर रही है. लोग बस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.'
पहाड़ दरकने से हुई घटना
पेट्रोल पंप के मालिक जय पाल सिंह जामवाल के मुताबिक भूस्खलन रविवार 24 अगस्त 2025 की शाम करीब 7 बजे हुआ. जामवाल ने बताया,' पास के पहाड़ में एक दरार थी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर लोड बहेद ज्यादा हो गया था. इसी वजह से यह पूरा हादसा हुआ.' उन्होंने यह भी बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ दरकने की घटना दूर से ही दिखाई दे रही थी और आसपास के लोग पेट्रोल पंप से सामान निकालकर तैयार खड़े थे.
