Advertisement
trendingNow12952189
Hindi Newsदेश

राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है. कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकवादियों और पुलिस के  बीच मुठभेड़ जारी है. जानकारी आते ही ये खबर अपडेट की जाएगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका

Rajouri encounter: जम्मू-कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजौरी के कंडी थाना क्षेत्र के बीरंथूब इलाके में आतंकवादियों और एसओजी टीम के बीच गोलीबारी हुई है. पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन चला रही हैं. सूत्रों के मुताबिक मौके पर दो से तीन आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए रणनीति बनाकर काम हो रहा है. 

राजौरी से अक्सर होती है घुसपैठ की कोशिश

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है. राजौरी सीमावर्ती इलाका है यहां से अक्सर आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं लेकिन सेना और सुरक्षाबलों की चौकसी के चलते अधिकांश मौके पर ही ढेर कर दिए जाते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zee News (@zeenews)

अभी 25 जून को राजौरी जिले के केरी सेक्टर के बारात गाला इलाके में मंगलवार सुबह नियंत्रण रेखा (LoC) पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया था. उस समय सेना के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था.

ये भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने फिर बजाया पुराना नॉन अथेंटिक रिकॉर्ड, जानिए क्या कहा

पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन महादेव और फिर ऑपरेशन अखल, बीते कुछ महीनों में आतंकियों के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जो आतंक की कमर तोड़ रहे हैं. सुरक्षाबल घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद उन्हें ढूंढ निकालने और घेरकर मुठभेड़ में मारने में सफल रहे हैं. लेकिन, इस बीच जम्मू-कश्मीर में  सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती आई है, जो मुश्किल बढ़ा रही है. जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' फिर से खतरा बन रहे हैं, जो अपने घर से निकले बिना ही आतंकी साजिश रचने का काम करते हैं.

बेडरूम जिहादियों का मकसद जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिक संघर्ष, सामाजिक अशांति फैलाना और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करना है. एक गहन जांच से पता चला है कि इन ऑनलाइन गतिविधियों का संबंध पाकिस्तान स्थित संचालकों से है और कथित तौर पर आतंकवादी समूह और उनके समर्थक इस नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir encounterRajouri Encounter

Trending news

बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब