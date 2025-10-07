राजौरी में आतंकियों से रुक-रुककर मुठभेड़ जारी, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने घेरा इलाका

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है. कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है. जानकारी आते ही ये खबर अपडेट की जाएगी.
Rajouri encounter: जम्मू-कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजौरी के कंडी थाना क्षेत्र के बीरंथूब इलाके में आतंकवादियों और एसओजी टीम के बीच गोलीबारी हुई है. पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन चला रही हैं. सूत्रों के मुताबिक मौके पर दो से तीन आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए रणनीति बनाकर काम हो रहा है.
Breaking: Exchange of fire took place between terrorists and SOG team in Beeranthub area, PS Kandi, Rajouri. Joint parties of Police, Army and CRPF have rushed to the spot and cordoned off the area.@JmuKmrPolice
— IGP Jammu (@igp_jammu) October 7, 2025
राजौरी से अक्सर होती है घुसपैठ की कोशिश
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर से सुरक्षाबलों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है. राजौरी सीमावर्ती इलाका है यहां से अक्सर आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं लेकिन सेना और सुरक्षाबलों की चौकसी के चलते अधिकांश मौके पर ही ढेर कर दिए जाते हैं.
अभी 25 जून को राजौरी जिले के केरी सेक्टर के बारात गाला इलाके में मंगलवार सुबह नियंत्रण रेखा (LoC) पर आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया था. उस समय सेना के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था.
पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन महादेव और फिर ऑपरेशन अखल, बीते कुछ महीनों में आतंकियों के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, जो आतंक की कमर तोड़ रहे हैं. सुरक्षाबल घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की मौजूदगी की पुख्ता खुफिया जानकारी मिलने के बाद उन्हें ढूंढ निकालने और घेरकर मुठभेड़ में मारने में सफल रहे हैं. लेकिन, इस बीच जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती आई है, जो मुश्किल बढ़ा रही है. जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' फिर से खतरा बन रहे हैं, जो अपने घर से निकले बिना ही आतंकी साजिश रचने का काम करते हैं.
बेडरूम जिहादियों का मकसद जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिक संघर्ष, सामाजिक अशांति फैलाना और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करना है. एक गहन जांच से पता चला है कि इन ऑनलाइन गतिविधियों का संबंध पाकिस्तान स्थित संचालकों से है और कथित तौर पर आतंकवादी समूह और उनके समर्थक इस नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे हैं.
