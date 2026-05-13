'बातों से ही शांत हुई स्थिति...,' भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन, याद दिलाए अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द

Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की भारत-पाक बातचीत की अपील का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि यह बयान घाटी में शांति के लिए पड़ोसियों से जुड़ने के अपनी पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे रुख के समान है.
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Jammu-Kashmir News: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को RSS के एक नेता के हालिया बयान की सराहना की, जिसमें उन्होंने भारत-पाक बातचीत की वकालत की थी. मुफ्ती ने इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया और इसे जम्मू-कश्मीर में शांति के लिए पड़ोसियों से जुड़ने के अपनी पार्टी के लंबे समय से चले आ रहे रुख के अनुरूप बताया. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि PDP के संरक्षक, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमेशा ऐसी बातचीत का समर्थन किया था. उन्होंने बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मशहूर शब्दों हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते का हवाला दिया. मुफ्ती ने कहा,' RSS नेता का यह बयान अच्छा है. जैसा कि हमने अमेरिका-ईरान तनाव से देखा, पड़ोसियों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.'
इससे पहले, RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखने की वकालत की थी. उन्होंने कहा कि भारत को बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करने चाहिए, भले ही पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ विश्वास की कमी हो. उन्होंने कहा कि लोगों से लोगों का जुड़ाव, जिसमें नागरिक समाज, शिक्षाविद और खिलाड़ी शामिल हों. गतिरोध को तोड़ने की कुंजी है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को आतंकवाद का कड़ाई से जवाब देना चाहिए और अपनी सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान की रक्षा करनी चाहिए.
मुफ्ती ने ऐतिहासिक मिसालों का हवाला देते हुए कहा,' जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, तो यहां स्थिति शांत हुई.' उनकी ये टिप्पणियां मौजूदा क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनावों के बीच आई हैं, जिसमें हाल ही में मध्य पूर्व में भड़की अशांति भी शामिल है, जिसे उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव की व्यापक आवश्यकता से जोड़ा. स्थानीय राजनीति की ओर रुख करते हुए, मुफ्ती ने PDP के शासनकाल के रिकॉर्ड के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेताओं के दावों को खारिज कर दिया. NC के अपने ही बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया,' हमारा शासनकाल केवल दो बार रहा, और हमें इतना बड़ा जनादेश नहीं मिला था. यहां तक कि उनके सांसद रूहुल्लाह ने भी खुद कहा था कि हमें बहुत बड़ा जनादेश मिला है.'
उन्होंने क्षेत्र के बिजली क्षेत्र के प्रबंधन को लेकर NC पर तीखा प्रहार किया और इसे जम्मू-कश्मीर के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बताया. मुफ्ती ने NC सरकारों पर प्रमुख बिजली प्रोजेक्ट्स को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) को सौंपने का आरोप लगाया. हाल ही में, उमर अब्दुल्ला ने NHPC को दो बिजली परियोजनाएं सौंप दीं. उन्होंने आरोप लगाया. अगर उन्होंने ये परियोजनाएं NHPC को नहीं सौंपी होतीं, तो उन्हें राज्य में शराब से होने वाले राजस्व के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता.
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