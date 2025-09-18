'क्या सुरक्षाकर्मी इतने डरे हुए हैं कि...', अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर

Abdul Gani Bhat Funeral Controversy: जम्मू-कश्मीर की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब कई बड़े नेताओं ने इल्जाम लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है. मामला अलगाववादी नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट से जुड़ा है. पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और मीरवाइज उमर फारूक ने दावा किया कि उन्हें सोपोर में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोकने के लिए बुधवार और गुरुवार को नजरबंद किया गया. इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जताई और कहा कि नेताओं को संवेदना व्यक्त करने से रोकना सही नहीं है.

गौरतलब है कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर अलगाववादी नेता भट का लंबी बीमारी के बाद बुधवार शाम इंतकाल हो गया था. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'प्रोफेसर अब्दुल गनी भट के इंतकाल पर संवेदना व्यक्त करने के लिए हमें सोपोर जाने से रोकने के लिए आज राजनीतिक नेतृत्व को नजरबंद करने का फैसला जम्मू-कश्मीर की कठोर और अलोकतांत्रिक वास्तविकता को उजागर करता है.'

'यह रवैया गैर-जिम्मेदाराना है'

वहीं, हजरतबल दरगाह में हुए बवाल पर उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ, वह सिर्फ एक अकेला झगड़ा नहीं था. यह उन लोगों की पीड़ा और दबे हुए गुस्से का एक बड़ा इजहार था, जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया. जबकि भाजपा इस सच्चाई से जानबूझकर अनजान बनी हुई है और सालों से पनप रही गहरी पीड़ा और दबी हुई भावनाओं से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है. दिन-ब-दिन यह साफ हो रहा है कि भाजपा को कश्मीर में शांति या सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं है. इसके बजाय, वे यहां की समस्याओं और अशांति को देश के बाकी हिस्सों में अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यह रवैया न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि खतरनाक और निंदनीय भी है.

'आखिरी विदाई एक ऐसी चीज है जिसके हम सभी हकदार थे'

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने एक्स पर लिखा, 'मुझे प्रोफेसर गनी साहब के पैतृक गांव बोटिंगू जाने से रोकने के लिए नजरबंद कर दिया गया है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी क्या जरूरत है? प्रोफेसर साहब एक शांतिवादी थे और काफी वक्त पहले रिटायर्ड हो चुके थे. आखिरी विदाई एक ऐसी चीज है जिसके हम सभी हकदार थे.'

'यह असहनीय क्रूरता है'

इसी तरह, हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'मुझे इस बात का बेहद दुख है कि अधिकारियों ने प्रोफेसर साहब के परिवार को आनन-फानन में उनका जनाजा पूरा करने के लिए मजबूर किया. मुझे अपने घर में बंद कर दिया गया है और उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ चलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है. उनके साथ मेरा 35 साल का दोस्ती और मार्गदर्शन का रिश्ता रहा है. कई अन्य लोग भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए तरस रहे थे. उनके जनाजे में शामिल होने और उन्हें अंतिम विदाई देने के सुकून से भी वंचित रहना एक असहनीय क्रूरता है.'

सीएम उमर अब्दुल्ला इस मामले पर क्या बोले?

हालांकि, जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से नेताओं की नजरबंदी के दावों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. गुलमर्ग में एक प्रोग्राम के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'क्या सुरक्षाकर्मी इतने डरे हुए हैं कि हमें शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं? प्रशासन का दावा है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है. अगर महबूबा मुफ्ती या सज्जाद गनी लोन प्रोफेसर भट के घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए होते तो क्या होता?' उन्होंने कहा कि सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नेताओं को नजरबंद करना अपने ही लोगों पर अविश्वास को दर्शाता है और एक शांतिपूर्ण क्षेत्र की अवधारणा के विपरीत है.'

प्रोफेसर अब्दुल गनी भट: भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत

90 साल के भट कश्मीर के अलगाववादी धड़े के एक लंबे वक्त से सदस्य थे. वे ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष थे और कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करने के लिए जाने जाते थे. केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद भट को 2017 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रमुख पद से हटा दिया गया था. जबकि, 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया. प्रोफेसर अब्दुल गनी भट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ) के संस्थापक सदस्य थे, जिसने 1987 के राज्य चुनावों में भाग लिया था. कई पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि उन चुनावों में व्यापक धांधली ने 1980 के दशक के अंत में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के उदय को बढ़ावा दिया.