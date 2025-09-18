'क्या सुरक्षाकर्मी इतने डरे हुए हैं कि...', अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Advertisement
trendingNow12927728
Hindi Newsदेश

'क्या सुरक्षाकर्मी इतने डरे हुए हैं कि...', अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर

Jammu And Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब कई बड़े नेताओं ने इल्जाम लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है. मामला अलगाववादी नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट से जुड़ा है. अलगाववादी नेता भट का लंबी बीमारी के बाद बुधवार शाम इंतकाल हो गया था.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'क्या सुरक्षाकर्मी इतने डरे हुए हैं कि...', अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर

Abdul Gani Bhat Funeral Controversy: जम्मू-कश्मीर की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब कई बड़े नेताओं ने इल्जाम लगाया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है. मामला अलगाववादी नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट से जुड़ा है. पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और मीरवाइज उमर फारूक ने दावा किया कि उन्हें सोपोर में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोकने के लिए बुधवार और गुरुवार को नजरबंद किया गया. इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जताई और कहा कि नेताओं को संवेदना व्यक्त करने से रोकना सही नहीं है.

गौरतलब है कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर अलगाववादी नेता भट का लंबी बीमारी के बाद बुधवार शाम इंतकाल हो गया था. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'प्रोफेसर अब्दुल गनी भट के इंतकाल पर संवेदना व्यक्त करने के लिए हमें सोपोर जाने से रोकने के लिए आज राजनीतिक नेतृत्व को नजरबंद करने का फैसला जम्मू-कश्मीर की कठोर और अलोकतांत्रिक वास्तविकता को उजागर करता है.'

'यह रवैया गैर-जिम्मेदाराना है'

वहीं, हजरतबल दरगाह में हुए बवाल पर उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ, वह सिर्फ एक अकेला झगड़ा नहीं था. यह उन लोगों की पीड़ा और दबे हुए गुस्से का एक बड़ा इजहार था, जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया. जबकि भाजपा इस सच्चाई से जानबूझकर अनजान बनी हुई है और सालों से पनप रही गहरी पीड़ा और दबी हुई भावनाओं से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है. दिन-ब-दिन यह साफ हो रहा है कि भाजपा को कश्मीर में शांति या सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं है. इसके बजाय, वे यहां की समस्याओं और अशांति को देश के बाकी हिस्सों में अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यह रवैया न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि खतरनाक और निंदनीय भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

'आखिरी विदाई एक ऐसी चीज है जिसके हम सभी हकदार थे'

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने एक्स पर लिखा, 'मुझे प्रोफेसर गनी साहब के पैतृक गांव बोटिंगू जाने से रोकने के लिए नजरबंद कर दिया गया है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी क्या जरूरत है? प्रोफेसर साहब एक शांतिवादी थे और काफी वक्त पहले रिटायर्ड हो चुके थे. आखिरी विदाई एक ऐसी चीज है जिसके हम सभी हकदार थे.'

'यह असहनीय क्रूरता है'

इसी तरह, हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'मुझे इस बात का बेहद दुख है कि अधिकारियों ने प्रोफेसर साहब के परिवार को आनन-फानन में उनका जनाजा पूरा करने के लिए मजबूर किया. मुझे अपने घर में बंद कर दिया गया है और उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ चलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है. उनके साथ मेरा 35 साल का दोस्ती और मार्गदर्शन का रिश्ता रहा है. कई अन्य लोग भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए तरस रहे थे. उनके जनाजे में शामिल होने और उन्हें अंतिम विदाई देने के सुकून से भी वंचित रहना एक असहनीय क्रूरता है.'

सीएम उमर अब्दुल्ला इस मामले पर क्या बोले?

हालांकि, जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से नेताओं की नजरबंदी के दावों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. गुलमर्ग में एक प्रोग्राम के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'क्या सुरक्षाकर्मी इतने डरे हुए हैं कि हमें शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भी नहीं जाने दे रहे हैं? प्रशासन का दावा है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है. अगर महबूबा मुफ्ती या सज्जाद गनी लोन प्रोफेसर भट के घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए होते तो क्या होता?' उन्होंने कहा कि सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नेताओं को नजरबंद करना अपने ही लोगों पर अविश्वास को दर्शाता है और एक शांतिपूर्ण क्षेत्र की अवधारणा के विपरीत है.'

प्रोफेसर अब्दुल गनी भट: भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत

90 साल के भट कश्मीर के अलगाववादी धड़े के एक लंबे वक्त से सदस्य थे. वे ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष थे और कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करने के लिए जाने जाते थे. केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद भट को 2017 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रमुख पद से हटा दिया गया था. जबकि, 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया. प्रोफेसर अब्दुल गनी भट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (एमयूएफ) के संस्थापक सदस्य थे, जिसने 1987 के राज्य चुनावों में भाग लिया था. कई पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि उन चुनावों में व्यापक धांधली ने 1980 के दशक के अंत में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के उदय को बढ़ावा दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Jammu and KashmirAbdul Gani Bhat death

Trending news

Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
;