गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, 7 दिन में पता लगाना होगा 'सच'

Ganderbal Arahama Encounter News: जम्मू कश्मीर में गांदरबल के अराहामा में हुआ एनकाउंटर असली था या फर्जी, इसका खुलासा 7 दिनों में हो जाएगा. LG मनोज सिन्हा ने गांदरबल के जिला मजिस्ट्रेट को 7 दिनों में इसकी जांच के आदेश दिए हैं.
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LG Orders Inquiry into Ganderbal Arahama Encounter: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल के अराहामा इलाके में हुई विवादित मुठभेड़ की निश्चित समय-सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. यह मुठभेड़ 31 मार्च की रात को हुई थी, जिसमें एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी. एलजी के इस फैसले का बीजेपी समेत कश्मीर के सारे राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिक समाज ने स्वागत किया है.
LG प्रशासन के करीबी अधिकारियों ने बताया कि जांच का मकसद जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करना है. ऐसा करके एलजी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो कोई भी अपराध या अन्याय करेगा, उसके साथ कानून सख्ती से निपटेगा.
BJP की जम्मू-कश्मीर इकाई ने भी अरहामा मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच का स्वागत किया है. उन्होंने इसे मृतक के परिवार की ओर से उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए जरूरी कदम बताया है. पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर होने वाली जांच न केवल जनता के विश्वास को मजबूत करेगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी आम आदमी असुरक्षित महसूस नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि यह जांच घटना के बारे में सारी भ्रांतियों को दूर कर देगी.
अल्ताफ ठाकुर ने कहा, 'LG जांच के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है, जिसका BJP स्वागत करती है. PM मोदी और LG प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध हैं. जिस तरह से LG साहब ने उस पर प्रतिक्रिया दी है, उसके लिए हम LG साहब का धन्यवाद करते हैं. यह दर्शाता है कि अब कश्मीर में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही है. अब ऐसी स्थितियों के लिए कोई जगह नहीं है जो अराजकता और भ्रम पैदा करती हों. सात दिनों बाद पता चल जाएगा कि मुठभेड़ फर्जी थी या असली. लेकिन अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी.'
इससे पहले, जब मृतक के परिवार ने यह आरोप लगाया था कि ऑपरेशन के दौरान मारा गया व्यक्ति एक आम नागरिक था और उसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं था. इस एनकाउंटर के बाद जम्मू-कश्मीर में भारी हंगामा भी हुआ था. लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की थी. PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती न्याय की मांग करने वाली पहली नेता थीं, जिनके बाद CM उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि हमें परिवार के बयान पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए. जम्मू में आजकल चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ था.
सत्ताधारी दल NC और PDP सहित अन्य दलों ने इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी.
PDP के युवा नेता ताहिर लोन ने कहा, 'यह एक स्वागत योग्य कदम है. हमारी नेता महबूबा जी ऐसी घटनाओं पर अपनी आवाज़ बहुत मुखरता से उठाती रही हैं. वह हमेशा ही शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज रही हैं. इस बार अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं. समय-सीमा के भीतर होने वाली जांच का हम स्वागत करते हैं.'
बताते चलें कि यह मुठभेड़ 31 मार्च की रात को हुई थी. सेना ने दावा किया था कि एक आतंकवादी मारा गया, वहीं परिवार ने इस बात का खंडन कर मारे गए व्यक्ति को निर्दोष बताया था. इसके बाद बड़े पैमाने पर जांच की मांग उठने लगी थी.
LG सिन्हा ने मामले का संज्ञान लेते हुए गहन और निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया. उन्होंने गांदरबल के ज़िला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे जांच करके सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे दें. इस कदम को पिछले तीन दशकों में कश्मीर में पहली बार लिया गया ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है.
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