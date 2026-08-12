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21 सितंबर से फिर सजेगा जम्मू-कश्मीर का सियासी अखाड़ा! LG मनोज सिन्हा ने बुलाया विशेष सत्र

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोह सिन्हा ने 21 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. माना जा रहा है कि एक बार फिर विधानसभा में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठाई जाएगी.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 12, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:51 PM IST
21 सितंबर से फिर सजेगा जम्मू-कश्मीर का सियासी अखाड़ा! LG मनोज सिन्हा ने बुलाया विशेष सत्र

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