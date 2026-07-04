Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /कश्मीर की किताबों में अलगाववादियों के महिमामंडन पर 8 सस्पेंड, स्कूलों से भी हटाई गईं विवादित पुस्तकें

कश्मीर की किताबों में अलगाववादियों के महिमामंडन पर 8 सस्पेंड, स्कूलों से भी हटाई गईं विवादित पुस्तकें

Jammu-Kashmir Education: जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में अलगाववादी नेताओं का महमामंडन करने का मामला सामने आया है. इसको लेकर अब जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jul 04, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:14 PM IST
कश्मीर की किताबों में अलगाववादियों के महिमामंडन पर 8 सस्पेंड, स्कूलों से भी हटाई गईं विवादित पुस्तकें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेरा रोल छोटा है...; काजल अग्रवाल ने 'रामायण' में अपने किरदार पर तोड़ी चुप्पी
Kajal Agarwal1 hr ago
2
CG Semi Sanand Gujarat1 hr ago
3
Garud Puran1 hr ago
4
 Chhattisgarh News1 hr ago
5
Vaibhav Suryavanshi1 hr ago