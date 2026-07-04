/कश्मीर की किताबों में अलगाववादियों के महिमामंडन पर 8 सस्पेंड, स्कूलों से भी हटाई गईं विवादित पुस्तकें

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर से बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जिसमें पाया गया था कि वहां की सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी में अलगाववादी नेताओं को जम्मू-कश्मीर की महान हस्तियों के रूप में पेश किया गया था. इसकी जानकारी सामने आते ही जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को हटा दिया है.
यह कार्रवाई तब की गई, जब सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई 2 किताबों में अलगाववाद से जुड़े कुछ कंटेंट पाए गए. इसके बाद प्रशासन ने विभागीय जांच के आदेश दिए.
यह कार्रवाई 1,832 सरकारी स्कूलों और 394 पीएम श्री स्कूलों के लिए समग्र शिक्षा लाइब्रेरी ग्रांट के तहत उम्र के हिसाब से सही किताबें खरीदने के बाद की गई है. इसके लिए 'एजुकेशन ऑफ इंडिया' (EOI) ने टेंडर जारी किया था. आदेश में कहा गया है कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लास के लिए लाइब्रेरी की किताबें चुनने के लिए जम्मू-कश्मीर दोनों डिवीजनों के एक्सपर्ट्स और एकेडेमिशियन्स की 4 सब कमेटी बनाई गई थीं. इन कमेटियों ने 364 पब्लिशर्स की ओर से जमा की गई 463 किताबों को चुना. हालांकि, आदेश में यह भी बताया गया है कि 3 जुलाई 2026 को जारी अलग-अलग आदेशों के जरिए 2 किताबों को वापस ले लिया गया. इन किताबों में डॉ. हिलाल अहमद और संतोष मीना की ओर से लिखी गई और ओबेरॉय बुक सर्विस, जम्मू द्वार पब्लिश की गई 'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर समेत डॉक्टर सुशांत गिरी की ओर से लिखी गई और अरोड़ा प्रकाशन, दिल्ली की ओर से पब्लिश की गई 'ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' शामिल है.
आदेश के मुताबिक, पहली किताब की 123 कॉपियां जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों के स्कूलों को भेजी गई थीं, जबकि दूसरी किताब की 128 कॉपियां जम्मू और बारामूला जिलों के स्कूलों को भेजी गई थीं. आदेश में कहा गया,'विभाग के संज्ञान में आया है कि इन पुस्तकों में अत्यंत अनुचित सामग्री है. यह स्पष्ट है कि उप-समिति श्रृंखला 4 के सदस्यों और पर्यवेक्षी अधिकारियों की ओर से अलगाववाद से संबंधित ऐसी किताबों को अनुशंसा ( Recommend) करते समय गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा और उचित सावधानी का अभाव था, जिनमें कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है.' आदेश में इस हरकत के लिए उप-समिति श्रृंखला 4 के सदस्यों को जिम्मेदार माना गया है.
सस्पेंड हुए अधिकारियों में समग्र शिक्षा के लाइब्रेरी को-ऑर्डिनेटर फाजिल इमरान सिद्दीकी और असिस्टेंट को-ऑर्डिनेटर गुरजीत सिंह. संजीव शर्मा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कोटे पन्नू, शाजिया कौसर, शैक्षणिक अधिकारी, SCERT जम्मू, इम्तियाज अहमद मीर, व्याख्याता, BHSS वाथूरा, निरंजन शर्मा, रेनू मेंगी और राजमोहिनी जैसे नाम शामिल है.