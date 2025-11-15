Advertisement
Breaking News: जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, कई गाड़ियों में लगी आग

जम्मू-कश्मीर एक बार फिर बड़े बम धमाके के बाद पूरी तरह हिल गया है. श्रीनगर के नौगाम थाने के बास शुक्रवार की रात को ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:24 AM IST
Jammu Kashmir Blast: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार 14 नवंबर की रात तरीबन साढ़े ग्यारह बजे नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त धमाका हुआ.ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनी गई. वहां आसपास मौजूद वाहनों में आग लग गई. मौके पर तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पाया गया. इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. जानकारी के मुताबिक कई सुरक्षा जवान भी धमाके के चपेट में आ गए हैं. बता दें कि ये पुलिस स्टेशन रिहायशी इलाके के पास था, इसलिए ब्लास्ट से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

 

CCTV में कैद हुआ वीडियो
धमाके का वीडियो पास लगे सीसीटीवी में कैद कर दिया गया. ब्लास्ट की आवाज से आसपास के घरों और इमारतों के शीशे टूट गए. इस थाने में भी इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की भी जांच हो रही थी. पूरे कश्मीर में छापेमारी चल रही थी, ऐसे में ये धमाका हैरान करने वाला है. गौरतलब है कि शुक्रवार को ही लाल किला ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर नबी का घर गिराया गया था. ऐसे में कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? ये जांच के बाद ही चलेगा. इसके अलावा फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट लाया गया, वो इसी नौगाम थाने में जांच के लिए रखा गया था. 

सुरक्षा जवान पहुंचे
धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और घायलों को बचाने और अस्पताल ले जाने में जुट गए. इसके अलावा धमाके के लिए जांच एजेंसियां भी पहुंच गई हैं. ऐसे में सबूत जुटाने के बाद इस धमाके के जड़ का पता लगाया जाएगा. बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट कश्मीर लाया गया था.  

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

Kashmir

