/550 करोड़ की चांदी में केवल 5 प्रतिशत ही असली... कहां गायब हुआ भक्तों का दिया चढ़ावा? वैष्णो देवी मंदिर मामले पर कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

Mata Vaishno Devi Mandir: जम्मू की अदालत ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में 550 रुपये से ज्यादा कीमत के नकली सिल्वर के चढ़ावे के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. मामले को लेकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुनीश कुमार मन्हास की कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को 29 जुलाई 2026 को सभी जरूरी रिकॉर्ड्स के साथ व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश दिया है.
'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, ( 13 जुलाई 2026) को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के वकील दीपक शर्मा की याचिका पर अदालत ने सुनवाई में यह आदेश जारी किया. दीपक शर्मा की ने मंदिर में भक्तों की ओर से चढ़ाए गए चांदी के चढ़ावे में मिलावट, अदला-बदली और बेईमानी की शिकायत दर्ज कराई थी.
वकील दीपक शर्मा की ओर से IGP क्राइम ब्रांच और SSP क्राइम ब्रांच के सामने शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास भंग, रिकॉर्ड में हेराफेरी, कैडमियम युक्त नकली सामग्री की खरीद-बिक्री, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गबन जैसे गंभीर अपराधों का जिक्र किया गया. शिकायत में पूरी जांच और FIR दर्ज कराने की मांग की गई. क्राइम ब्रांच की ओर से ठोस कार्रवाई न करने पर वकील ने कोर्ट का रुख किया. वहीं क्राइम ब्रांच ने अदालत के आदेश पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. इसमें बताया गया कि शिकायत को प्रशासनिक तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है.
वकील दीपक शर्मा ने सोमवार ( 13 जुलाई 2026) को स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान विस्तृत आपत्तियां दर्ज कीं. उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत को सिर्फ फाइलों में आगे-पीछने भेजना इन गंभीर अपराधों पर कानूनी कार्रवाई नहीं मानी जा सकती. उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच खुद एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है, उसके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत शिकायत पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है. वकील ने यह भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में स्टॉक रिकॉर्ड, इन्वेंट्री रजिस्टर, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, CCTV फुटेज और एस्से रिपोर्ट जैसे सबूत सुरक्षित करने के कोई स्टेप्स नहीं बताए गए.
वैष्णो देवी से जुड़ा यह मामला तब सुर्खियों में आया जब मंदिर में इकट्ठा तकरीबन 20 टन यानी लगभग 550 करोड़ रुपये की चांदी को मेल्टिंग, टेस्टिंग और प्रोसेसिंग के लिए भेजा गया. जांच में केवल 5-6 फीसदी चांदी ही असली निकला, जबकि बाकी हिस्सा नकली पाया गया. इसमें लोहा, कैडमियम और अन्य खराब धातुएं मिलीं. मामले को लेकर वकील दीपक शर्मा ने जांच की मांग की है. उनकी मांग है कि क्या ज्वैलर्स ने भक्तों को नकली चांदी बेची या बाद में असली चढ़ावा बदला, चुराया या गलत इस्तेमाल किया गया या फिर पतला किया गया.