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550 करोड़ की चांदी में केवल 5 प्रतिशत ही असली... कहां गायब हुआ भक्तों का दिया चढ़ावा? वैष्णो देवी मंदिर मामले पर कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

Mata Vaishno Devi Mandir Donation: जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. यहां मंदिर में चढ़ाई गई चांदी अधिकतर मिलावट वाली निकली. इसको लेकर कोर्ट ने अब बड़ा एक्शन लिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 14, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:05 PM IST
550 करोड़ की चांदी में केवल 5 प्रतिशत ही असली... कहां गायब हुआ भक्तों का दिया चढ़ावा? वैष्णो देवी मंदिर मामले पर कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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