भक्तों के लिए खुशखबरी.... 22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक

Mata Vaishno Devi Yatra: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची है. इसके चलते पर्यटकों से पहाड़ों की यात्रा न करने की अपील की गई है. जम्मू-कश्मीर में भी खराब मौसम, भारी बारिश, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लज जैसी घटनाओं को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई थी. कई तीर्थयात्रियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा था. वहीं अब 22 दिनों तक बंद रहने के बाद यह यात्रा आज वापस शुरू हो गई है. देश के कई कोनों से आए श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ कतारों के खड़े नजर आए.

आपदा के कारण बंद हुई यात्रा

बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा 26 अगस्त 2025 को बंद कर दी गई थी. इस दौरान भूस्खलन में कुल 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद मौसम खराब रहने और लगातार लैंडस्लाइड के कारण यात्रा को बंद रखा गया था. अब बुधवार 17 सितंबर 2025 को वापस 22 दिनों बाद यात्रा शुरू कर दी गई है. इसकी जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मंगलवार 16 सितंबर 2025 को अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी.

Jai Mata Di Vaishno Devi Yatra shall resume from September 17, 2025 (Wednesday) subject to favorable weather conditions. Devotees are requested to stay updated through official communication channels. For bookings please visit https://t.co/cdRLtcFYSM @OfficeOfLGJandK @diprjk Add Zee News as a Preferred Source — Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) September 16, 2025

श्राइन बोर्ड की ओर से भक्तों को ऑफीशियल कम्यूनिकेशन चैनलों के जरिए अपडेट रहने की अपील की.

तीर्थयात्रियों ने किया प्रदर्शन?

लैंडस्लाइड के कारण 26 अगस्त 2025 को 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद 14 सितंबर 2025 को यात्रा वापस शुरू करने की घोषणा की गई थी, हालांकि मौसम के अनुकूल न होने के कारण इस फैसले को टालना पड़ा. अब वापस 22 दिनों बाद भक्त माता वैष्णो के दर्शन कर पाएंगे. बता दें कि श्राइन बोर्ड का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब 2 दिन पहले ही 14 सितंबर 2025 को श्रद्धालुओं ने कटरा आधार शिविर में प्रदर्शन किया था. पुलिस की ओर से उनके सुरक्षा घेरा तोड़ने और तीर्थस्थल बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन कर माता वैष्णों की यात्रा पर जाने की उनकी कोशिशों को फेल कर दिया था.

पुलिस ने नहीं बढ़ने दिया आगे

बता दें कि 14 सितंबर 2025 को कुछ महिलाओं समेत तीर्थयात्री कटरा के बाणगंगा दर्शनी द्वार पर इकट्ठा हुए. यहां से माता वैष्णो की यात्रा की शुरुआत होती है. उन्होंने 'जय माता दी' के नारे लगाकर पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन लगातार कोशिशें के बावजूद बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया.

FAQ

माता वैष्णो देवी यात्रा कब शुरू हुई?

माता वैष्णो देवी यात्रा 17 सितंबर 2025 से फिर से शुरू हो गई है, जो 26 अगस्त 2025 को भूस्खलन के कारण बंद कर दी गई थी.

माता वैष्णो देवी यात्रा क्यों स्थगित हुई?

खराब मौसम और लगातार लैंडस्लाइड के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा को 22 दिनों तक बंद रखा गया था.