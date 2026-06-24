Jammu-Kashmir Accident: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार ( 24 जून 2026) की सुबह सिंबली इलाके में सुकराला माता मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक मिनीबस खाई में गिर गई. इस हादसे में कम से कम 23 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.
घटना को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि मिनीबस मंदिर जा रही थी, तभी सिंबली में ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे बस खाई में गिर गई.
अधिकारी ने हादसे में 23 यात्रियों के घायल होने की जानकारी दी, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है. घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान पुलिस, नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. सभी लोग हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंच गए थे. उन्होंने कहा कि डॉक्टर गंभीर रूप से घायल यात्रियों की हालत पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. पुलिस ने भी घटना का संज्ञान लिया है और हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.