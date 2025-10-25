Advertisement
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC के एक भी नेता ने 'गद्दारी' नहीं की... CM उमर अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'

Jammu Kashmir news: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को हालिया राज्यसभा चुनावों के नतीजों पर संतोष और निराशा दोनों का भाव जताते हुए सियासी विरोधियों पर तगड़ा निशाना साधा है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:07 PM IST
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC के एक भी नेता ने 'गद्दारी' नहीं की... CM उमर अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'

Rajya Sabha Elections: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राज्य सभा चुनावों में सहयोगियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को धोखा दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट अनगाइडेड मिसाइल होकर कहीं और नहीं गिरा. अब्दुल्ला ने राज्य सभा चुनावों के नतीजों पर संतोष और निराशा दोनों जताते हुए सियासी विरोधियों पर तगड़ा निशाना साधा है. उन्होंने ये भी कहा, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस चार में से तीन सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन कुछ सहयोगियों के विश्वासघात के चलते पार्टी बीजेपी से एक सीट हार गई.

धोखेबाज कौन?

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, उमर ने कहा, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चारों सीटें जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन कुछ सहयोगी, जो लंबे समय से गठबंधन का हिस्सा थे ने आखिरी समय में हमें धोखा देने का फैसला किया.' किसी का सीधे तौर पर नाम लिए बिना, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया, वे सभी पहले से ही जानते हैं.

जम्मू-कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया?

अबदुल्ला ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग हमारे साथ बैठे थे, हमारे साथ खा रहे थे, वे आखिरकार BJP के साथ खड़े हो गए. मैं नाम नहीं लेना चाहता; उमर ने कहा, 'वे लोगों के आज सामने बेनकाब हो गए हैं. मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन के मतदान से दूर रहने के फैसले का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि उनके इस फैसले से भाजपा की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से मदद मिली. उमर ने कहा, 'उन्होंने अपनी ज्ञात मजबूरियों के कारण मतदान नहीं करने का फैसला किया, लेकिन उनके इस कदम से अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा हुआ.'

आपको बताते चलें कि जैसे आरोप अबदुल्ला ने लगाए हैं वैसे ही आरोप फरवरी 2024 में तब लगे थे जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया जिससे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे. उस समय सिंघवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिन लोगों ने साथ में खाना खाया, उन्होंने ही गद्दारी करते हुए उन्हें वोट नहीं दिया. 

उमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, मुझे संतोष है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट बेकार नहीं गया एनसी के उम्मीदवारों को वोट देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिनमें अन्य दलों के नेता भी शामिल हैं'.

बड़ा दावा

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य संसद में प्रमुख सार्वजनिक मुद्दे उठाएंगे. वे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को उजागर करेंगे और क्षेत्र के विशेष दर्जे के संबंध में हमारी विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे. 

Syed Khalid Hussain

Jammu Kashmir

