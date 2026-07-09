/स्टेटहुड की मांग पर केंद्र को घेरने की तैयारी, जंतर-मंतर पर धरना देगी जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस; बनाई रणनीति

Jammu-Kashmir: चुनाव के वादे पूरे न करने के आरोपों का सामना कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बना रही है. बीजेपी इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है.
जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पर 2024 के आम चुनावों में जनता से किए गए वादों को पूरा न करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पार्टी के भीतर भी मतभेद हैं; श्रीनगर-बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और चुनाव में पार्टी का चेहरा रहे आगा सैयद रुहुल्लाह पार्टी नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं कि वे केंद्र सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात नहीं रख रहे हैं.
दबाव महसूस करते हुए, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति तैयार की है. पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, पार्टी नई दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन के जरिए दबाव बढ़ाना चाहती है. स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और जमीनी स्तर की रणनीति बनाने के लिए श्रीनगर के नसीम बाग में एक सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी 41 विधायक और 4 सांसद संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा धरना-प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन के बाद, पार्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग वाला ज्ञापन सौंपेगी.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा,' यह कोई डेलिगेशन नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी की बैठक थी. सभी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दर्जा बहाल करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब इसे और नहीं टाला जाना चाहिए.' बैठक में शामिल लोगों ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का भी समर्थन किया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, INDIA ब्लॉक और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को इस प्रदर्शन में शामिल होने और समर्थन करने के लिए आमंत्रित करेंगे. उन्होंने कहा,' हमें उम्मीद है कि वे हमारे साथ जुड़ेंगे और इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करेंगे.' कल SKICC में आयोजित एक सम्मेलन में, व्यापारिक संगठनों, शिक्षा जगत, सामाजिक समूहों और धार्मिक समूहों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया.
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तारिक गनाई ने कहा,' देखिए हमने मीटिंग में हिस्सा लिया इसमें कोई शक नहीं है. हमें माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया था और हम मुख्यमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं. हम वहां गए और मीटिंग के दौरान हमने अपनी बात रखी और दूसरों की बात भी सुनी. जहां तक राज्य का दर्जा (statehood) देने का सवाल है यह भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है. इसे सुलझाना उन्हीं का काम है. मुझे यह भी कहना चाहिए कि भारत सरकार ने सही समय पर राज्य का दर्जा देने का वादा किया है. वह सही समय कब आएगा, यह तो वे ही या राज्य सरकार ही जानती होगी. एक व्यापारी के तौर पर में कहूंगा राज्य का दर्जा एक राजनीतिक मुद्दा है. इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनादेश दिया है. उन्हें सरकार बनाने के लिए चुना है, इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह लोगों की भावनाओं का सम्मान करे और उनकी शिकायतों का समाधान करे. राज्य का दर्जा देने का मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का है, इसलिए मुझे लगता है कि उस खास पहलू में हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं है.'
मुख्य विपक्षी दलों में से एक, PDP ने राज्य का दर्जा बहाल करने के सिद्धांत का समर्थन तो किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच का समर्थन करने से खुद को अभी तक दूर रखा है. PDP नेतृत्व ने राजधानी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित प्रदर्शनों के समय और मकसद पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं. पार्टी दिल्ली में होने वाले इन प्रदर्शनों को एक राजनीतिक हथकंडा मानती है, जिसका मकसद जनता का ध्यान मौजूदा प्रशासन की शासन और रोजगार पैदा करने में विफलता से हटाना है. साथ ही, उन्होंने कहा कि यह मांग मूल रूप से PDP की है और इसमें न केवल राज्य का दर्जा, बल्कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली भी शामिल है.
PDP के प्रवक्ता इकबाल तरम्बू ने कहा,' देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है आपको मालूम ही है कि हमारी फंडामेंटल डिमांड यही रही है, कि ना कि सिर्फ स्टेटहुड बल्कि आर्टिकल 370, 35A जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमसे छीने गए, तो हमारा यही मौकफ है कि वो सब हमको वापस चाहिए और चूंकि ये लोगों के दिलों के खिलाफ ये डिसिजन 2019 में हुआ है, जिसका आपने 2024 के इलेक्शन में भी देखा, कि अगर आज नेशनल कान्फ्रेंस बर-सरे-इक्तदार आई है, तो उसकी एक ही वजह है, कि उनका ये मेनिफेस्टो था, उनका ये वादा था, लोगों से कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे कि हमारा आर्टिकल, हमारा स्पेशल स्टेटस ये सब हम वापस लाएंगे और एक मैसेज था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर-कट मैसेज, कि आपने जो 2019 में किया है, वो आपने गलत किया है, हम इस डिसिजन के साथ नहीं हैं, इस पर आप एक बार फिर रिविजिट करिए इस चीज को. देखिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया, तो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नेशनल कान्फ्रेंस ने किए हैं. क्या वो वाकई चाहते हैं, कि हम लोग इकट्ठे जाएं या उन्होंने एक मतलब एक फॉर्मेलिटी अह का इजहार किया है. इन दोनों सूरतों को देखिए, ये हमारी पार्टी लीडरशिप, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, इसको इवैल्यूएट करेंगे, आपके सामने तो सब कुछ है. उसके बाद जो उनका डिसिजन होगा.'
जम्मू-कश्मीर बीजेपी इकाई ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की है. वे इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को एक 'राजनीतिक ड्रामा' बता रहे हैं, जिसका मकसद लोगों का ध्यान NC सरकार की 2024 के चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा न कर पाने की नाकामी से हटाना है. वे स्थानीय स्तर पर बिजली और पानी के संकट जैसे अनसुलझे मुद्दों की ओर इशारा कर रहे हैं. पार्टी का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल करना केंद्र सरकार का वादा है और इसे सही समय पर पूरा किया जाएगा. अल्ताफ ठाकुर (BJP जम्मू-कश्मीर यूनिट के प्रवक्ता) ने कहा,' देखिए ये चलो, हिलो, डुलो, ऐसे स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है. जहां तक ये जंतर-मंतर पे धरने की बात है, ऐसे स्टंटों से स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है. 370 और 35A को 68 साल लगे खत्म करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड देने में 68 साल नहीं लगाएगी. एप्रोप्रिएट टाइम होगा स्टेटहुड दे दिया जाएगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है. देश के गृह मंत्री का यह वादा है, देश के प्रधानमंत्री जी का यह वादा है, जब एप्रोप्रिएट टाइम होगा तो स्टेटहुड वापस दिया जाएगा.'
NC पूरे INDIA ब्लॉक को भी औपचारिक निमंत्रण भेजने की योजना बना रही है. इसके अलावा, एक एकजुट लोकतांत्रिक मोर्चा बनाने और केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए NDA और INDIA ब्लॉक दोनों गठबंधनों से अलग क्षेत्रीय पार्टियों, जैसे आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजू जनता दल (BJD), AIMIM और बहुजन समाज पार्टी (BSP) को भी निमंत्रण भेजे जा रहे हैं. NC राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन का पुरजोर समर्थन कर रही है. ऐसा माना जा रहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने और सत्ताधारी स्थानीय सरकार व विपक्षी गुटों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव को कम करने की कोशिश में कर रही है.