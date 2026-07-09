/स्टेटहुड की मांग पर केंद्र को घेरने की तैयारी, जंतर-मंतर पर धरना देगी जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस; बनाई रणनीति

PDP के प्रवक्ता इकबाल तरम्बू ने कहा,' देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है आपको मालूम ही है कि हमारी फंडामेंटल डिमांड यही रही है, कि ना कि सिर्फ स्टेटहुड बल्कि आर्टिकल 370, 35A जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमसे छीने गए, तो हमारा यही मौकफ है कि वो सब हमको वापस चाहिए और चूंकि ये लोगों के दिलों के खिलाफ ये डिसिजन 2019 में हुआ है, जिसका आपने 2024 के इलेक्शन में भी देखा, कि अगर आज नेशनल कान्फ्रेंस बर-सरे-इक्तदार आई है, तो उसकी एक ही वजह है, कि उनका ये मेनिफेस्टो था, उनका ये वादा था, लोगों से कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे कि हमारा आर्टिकल, हमारा स्पेशल स्टेटस ये सब हम वापस लाएंगे और एक मैसेज था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर-कट मैसेज, कि आपने जो 2019 में किया है, वो आपने गलत किया है, हम इस डिसिजन के साथ नहीं हैं, इस पर आप एक बार फिर रिविजिट करिए इस चीज को. देखिए मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया, तो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नेशनल कान्फ्रेंस ने किए हैं. क्या वो वाकई चाहते हैं, कि हम लोग इकट्ठे जाएं या उन्होंने एक मतलब एक फॉर्मेलिटी अह का इजहार किया है. इन दोनों सूरतों को देखिए, ये हमारी पार्टी लीडरशिप, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, इसको इवैल्यूएट करेंगे, आपके सामने तो सब कुछ है. उसके बाद जो उनका डिसिजन होगा.'