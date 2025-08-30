Jammu Kashmir: कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत

Natural disaster in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर जारी है. अभी 26 अगस्त को डोडा जिले में बादल फटने से मची तबाही से जम्मू-कश्मीर उबर भी नहीं पाया था कि शनिवार (30 अगस्त) को एक बार फिर भारी बारिश के चलते एक और प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा दी है. जम्मू के रामबन जिले में अचानक बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए और 3 लोगों की मौत की खबर आई जबकि रियासी जिले में जमीन दरकने के हादसे में 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है. बारिश के मौसम में जम्मू-कश्मीर से लगातार अनहोनी की घटनाएं सामने आ रही है.

रामबन के राजगढ़ इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई और इस बाढ़ ने एक साथ कई मकानों को अपनी धारा में समा लिया. कुछ घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए. इस आपदा से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है. वहीं जम्मू-कश्मीर के एक और जिले रियासी के महौरा गांव में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से पहाड़ का मलबा एक घर पर ढहकर गिर पड़ा, इस प्राकृतिक आपदा में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों जगहों पर प्रशासन और राहत टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गईं हैं. स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास जारी है.